آبل تخطط لثورة اتصالية

أفاد ، من ، بأن لدى آبل حزمة ابتكارات قيد التطوير للاتصال عبر الأقمار الصناعية على هواتف آيفون. وبعد إطلاق خدمة "Emergency SOS" في ٢٠٢٢، تدرس الشركة المضي أبعد، بينها نقاش داخلي حول إطلاق خدمة أقمار صناعية خاصة بدل الاعتماد على أطراف ثالثة مثل "غلوبال ستار" أو " "، رغم اعتراضات تنفيذية متكرّرة بأن آبل "ليست شركة اتصالات".يرى غورمان أن تقديم خدمات خاصة قد يقلّل اعتماد آبل على الشركاء مع تزايد أهمية التقنية. ووفق التقرير، تعمل الشركة على تحسينات خمسة: إطار عمل يتيح لتطبيقات الطرف الثالث استخدام شبكة الأقمار الصناعية الخاصة بالآيفون؛ خرائط تعمل عبر الأقمار الصناعية للتنقّل خارج الشبكة من دون تنزيل مسبق؛ مراسلات أغنى تشمل إرسال الصور عبر القمر الصناعي بدل النص فقط؛ تحسين الاستخدام ليعمل الاتصال من الجيب أو السيارة أو داخل المنزل من دون شرط رؤية السماء؛ ودمج 5G NTN لتمكين المستقبلية من الاستفادة من الاتصال الفضائي لزيادة التغطية. (9to5 mac)