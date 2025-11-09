Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مجددا.. "شات جي بي تي" أمام القضاء

Lebanon 24
09-11-2025 | 16:49
تقدّمت 7 عائلات في الولايات المتحدة بدعاوى قضائية ضد "شات جي بي تي"، متهمين الأداة، بحسب "غارديان"، بتعزيز ميول انتحارية لدى أبنائهم وانتهاء الأمر بوفاتهم، رغم أن استخدامهم بدأ كمساعد شخصي. وقال بيان مشترك لمركز قانون ضحايا وسائل التواصل ومشروع العدالة الاجتماعية إن الأداة عززت الأوهام السلبية ولم تُوجّه المراهقين لطلب رعاية نفسية مناسبة.
"أوبن إيه آي" أكدت بدء تحقيقاتها، مشيرةً إلى تدريب النموذج على رصد الاضطرابات النفسية والتواصل مع الخبراء عند اكتشافها. وتستشهد إحدى القضايا بزين شامبلين (23 عامًا، تكساس)، وتقول عائلته إن محادثة استمرت أكثر من 4 ساعات "مجّدت الانتحار" وكررت سؤاله عن "استعداده" لإنهاء حياته.

الشكوى تفيد بأن جميع الضحايا استخدموا نسخة "GPT-4o" الأقدم من المتاحة حاليًا، وتتهم الشركة بالإهمال والتسرّع في الطرح رغم التحذيرات الداخلية، مع المطالبة بتعويضات وتعديلات تَحول دون تكرار الحالات.
 
وتشير الدعاوى إلى أنّ اتهامات مماثلة لاحقت "شات جي بي تي" في ملفات سابقة رغم محاولات التحسين. (الجزيرة)
 
