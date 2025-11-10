Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هذا موعد الكشف عن Galaxy S26

Lebanon 24
10-11-2025 | 08:59
تُرجّح تقارير أن تعلن سامسونغ سلسلة galaxy S26 في أواخر كانون الثاني، على أن يبدأ الشحن في منتصف شباط، استناداً إلى إفادة من مطلع داخل الشركة نقلتها Chosun (عبر android Police). وبما أنّ سلسلة S25 شُحنت بعد نحو أسبوعين من الإعلان، فإن نافذة أواخر كانون الثاني/أوائل شباط تبدو منطقية، رغم تسريبات سابقة رجّحت أواخر شباط أو حتى آذار.
وفي ما يخصّ الشرائح، يُقال إن Galaxy S26 Ultra وحده سيحمل Snapdragon 8 Elite Gen 5، فيما سيعتمد S26 وS26 Plus على Exynos 2600. ورغم أنّ سامسونغ اعتادت المزج بين إكسينوس وسنابدراجون باختلاف الأسواق، تبقى تفاصيل التوزيع غير محسومة. وتشير تقارير إلى أنّ Exynos 2600 قد ينافس أداء Snapdragon 8 Elite Gen 5.

على صعيد العتاد، تفيد معلومات رُصدت عبر "تحليل مفصّل للبرمجيات" لدى SmartPrix بأن S26 وS26 Plus سيأتيان بمستشعر رئيسي جديد بدقّة 50 ميغابكسل، مع كاميرا مقرّبة بدقّة 12 ميغابكسل بدلاً من 10 ميغابكسل، والإبقاء على كاميرا فائقة الاتساع بدقّة 12 ميغابكسل كما في S25 وS25 Plus. أما البطاريات المتوقعة فهي 4300 ملي أمبير لـ S26 و4900 ملي أمبير لـ S26 Plus، مع زيادة طفيفة عن بطارية S25 سعة 4000 ملي أمبير في الطراز الأساسي. (tech radar)
 
