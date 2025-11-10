Advertisement

إعادة استخدام كلمة المرور هي لعبة خاسرة.. هذا ما كشفه تقرير

10-11-2025 | 09:56
كشف تقرير صادر عن شركة 1Password لعام 2025 أن 76% من المستخدمين الأميركيين يعيدون استخدام كلمات مرورهم حتى بعد تعرّضهم لعمليات احتيال أو اختراق، ما يُعدّ من أكثر الأخطاء الأمنية شيوعًا وخطورة.
وأوضح التقرير أن أكثر من 80% من الأميركيين واجهوا رسائل تصيّد احتيالي خلال العام الماضي، ورغم ذلك يواصل معظمهم استخدام كلمات المرور ذاتها التي تم تسريبها.

وحذّر خبراء الأمن السيبراني من أن إعادة استخدام كلمة المرور بعد عملية اختراق تتيح للقراصنة الوصول بسهولة إلى حسابات أخرى مرتبطة بالمستخدم، نظرًا لأن بيانات الاعتماد المسروقة غالبًا ما تُباع أو تُستخدم في هجمات لاحقة.

وأكد التقرير أن أي اختراق، سواء عبر رسائل التصيّد أو البرامج الضارة، يعني أن جميع المعلومات المرتبطة بالحساب أصبحت في خطر، بما فيها كلمات المرور ومعلومات الدفع والعنوان والبيانات الشخصية.

وشدّد الخبراء على ضرورة عدم إعادة استخدام كلمة المرور مطلقًا، واستخدام برامج إدارة كلمات المرور التي تُنشئ رموزًا فريدة وآمنة لكل حساب.

كما نصح التقرير المستخدمين الذين تعرّضوا لاختراقات بالخطوات التالية:

- تحديد مصدر الاختراق قبل تغيير البيانات.

- فحص الأجهزة وتنظيفها من أي برامج ضارة لضمان عدم تسريب كلمات المرور الجديدة.

- تغيير كلمات المرور باستخدام برنامج إدارة متخصص بدلًا من الاعتماد على متصفحات الإنترنت.

وختم التقرير بتحذير واضح، يشير إلى انّ "إعادة استخدام كلمة المرور هي لعبة خاسرة، والخطر الحقيقي اليوم ليس ما إذا كان حسابك سيُخترق، بل متى سيحدث ذلك". (MUO)
