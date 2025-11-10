Advertisement

متفرقات

ميزة "دردشات الطرف الثالث" تصل إلى مستخدمي واتساب

Lebanon 24
10-11-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1440595-638983995815449503.png
Doc-P-1440595-638983995815449503.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة تسمح للمستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي بإرسال واستقبال الرسائل من مستخدمي تطبيقات مراسلة أخرى، في خطوة تأتي تماشيًا مع لوائح التشغيل البيني التي يفرضها قانون الأسواق الرقمية الأوروبي.
Advertisement
 وتتيح الميزة، التي تحمل اسم "دردشات الطرف الثالث"، التواصل بين التطبيقات مع الحفاظ على التشفير، ويمكن الوصول إليها من خلال الإعدادات ثم الحساب.

وتدعم الميزة حاليًا تطبيق "BirdyChat" فقط، على أن تُضاف تطبيقات أخرى فور استيفائها معايير الأمان والتشفير. وتسمح هذه الدردشات بإرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والمستندات والرسائل الصوتية، بينما لا تزال بعض الميزات مثل الملصقات والرسائل ذاتية الاختفاء غير متاحة في المحادثات بين التطبيقات.

ويتاح التحديث لمستخدمي "iOS" وأندرويد داخل الاتحاد الأوروبي، وتقتصر الدردشات حاليًا على المحادثات الفردية مع خطط مستقبلية لدعم المحادثات الجماعية. ويمكن للمستخدمين اختيار صندوق وارد موحد للرسائل أو صندوق منفصل مخصص لرسائل تطبيقات الطرف الثالث.

وأكد واتساب أن الخصوصية ستظل عنصرًا أساسيًا في الميزة الجديدة، مع توصية المستخدمين بالاطلاع على سياسات التطبيقات الأخرى لمعرفة كيفية تعاملها مع البيانات.
 
مواضيع ذات صلة
واتساب يخطط لإطلاق ميزة اسم المستخدم الاختيارية عام 2026
lebanon 24
11/11/2025 03:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لجميع مستخدمي "واتساب"... تعرّفوا إلى هذه الميزة الجديدة
lebanon 24
11/11/2025 03:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله
lebanon 24
11/11/2025 03:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لمُستخدمي "آيفون".. ميزة جديدة للمكالمات!
lebanon 24
11/11/2025 03:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

قانون الأسواق الرقمية

دول الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

الأوروبي

أوروبي

درويد

روبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-11-10
10:18 | 2025-11-10
09:56 | 2025-11-10
08:59 | 2025-11-10
04:30 | 2025-11-10
02:19 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24