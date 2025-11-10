23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
ميزة "دردشات الطرف الثالث" تصل إلى مستخدمي واتساب
Lebanon 24
10-11-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق تطبيق
واتساب
ميزة جديدة تسمح للمستخدمين في
دول الاتحاد الأوروبي
بإرسال واستقبال الرسائل من مستخدمي تطبيقات مراسلة أخرى، في خطوة تأتي تماشيًا مع لوائح التشغيل البيني التي يفرضها
قانون الأسواق الرقمية
الأوروبي
.
Advertisement
وتتيح الميزة، التي تحمل اسم "دردشات الطرف الثالث"، التواصل بين التطبيقات مع الحفاظ على التشفير، ويمكن الوصول إليها من خلال الإعدادات ثم الحساب.
وتدعم الميزة حاليًا تطبيق "BirdyChat" فقط، على أن تُضاف تطبيقات أخرى فور استيفائها معايير الأمان والتشفير. وتسمح هذه الدردشات بإرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والمستندات والرسائل الصوتية، بينما لا تزال بعض الميزات مثل الملصقات والرسائل ذاتية الاختفاء غير متاحة في المحادثات بين التطبيقات.
ويتاح التحديث لمستخدمي "iOS" وأندرويد داخل
الاتحاد الأوروبي
، وتقتصر الدردشات حاليًا على المحادثات الفردية مع خطط مستقبلية لدعم المحادثات الجماعية. ويمكن للمستخدمين اختيار صندوق وارد موحد للرسائل أو صندوق منفصل مخصص لرسائل تطبيقات الطرف الثالث.
وأكد واتساب أن الخصوصية ستظل عنصرًا أساسيًا في الميزة الجديدة، مع توصية المستخدمين بالاطلاع على سياسات التطبيقات الأخرى لمعرفة كيفية تعاملها مع البيانات.
مواضيع ذات صلة
واتساب يخطط لإطلاق ميزة اسم المستخدم الاختيارية عام 2026
Lebanon 24
واتساب يخطط لإطلاق ميزة اسم المستخدم الاختيارية عام 2026
11/11/2025 03:49:45
11/11/2025 03:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مستخدمي "واتساب"... تعرّفوا إلى هذه الميزة الجديدة
Lebanon 24
لجميع مستخدمي "واتساب"... تعرّفوا إلى هذه الميزة الجديدة
11/11/2025 03:49:45
11/11/2025 03:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله
Lebanon 24
خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله
11/11/2025 03:49:45
11/11/2025 03:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُستخدمي "آيفون".. ميزة جديدة للمكالمات!
Lebanon 24
لمُستخدمي "آيفون".. ميزة جديدة للمكالمات!
11/11/2025 03:49:45
11/11/2025 03:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
قانون الأسواق الرقمية
دول الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
الأوروبي
أوروبي
درويد
روبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الصين تكشف نموذج ذكاء اصطناعي لاستكشاف أعماق البحار
Lebanon 24
الصين تكشف نموذج ذكاء اصطناعي لاستكشاف أعماق البحار
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالذكاء الاصطناعي.. فضيحة غش جماعية كبيرة هذه تفاصيلها
Lebanon 24
بالذكاء الاصطناعي.. فضيحة غش جماعية كبيرة هذه تفاصيلها
10:18 | 2025-11-10
10/11/2025 10:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة استخدام كلمة المرور هي لعبة خاسرة.. هذا ما كشفه تقرير
Lebanon 24
إعادة استخدام كلمة المرور هي لعبة خاسرة.. هذا ما كشفه تقرير
09:56 | 2025-11-10
10/11/2025 09:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا موعد الكشف عن Galaxy S26
Lebanon 24
هذا موعد الكشف عن Galaxy S26
08:59 | 2025-11-10
10/11/2025 08:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
موظف يفقد عمله بسبب تطبيق إحصاء الخطوات
Lebanon 24
موظف يفقد عمله بسبب تطبيق إحصاء الخطوات
04:30 | 2025-11-10
10/11/2025 04:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
04:42 | 2025-11-10
10/11/2025 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أوراق "100 دولار" مزيفة في منطقة لبنانية.. هذه هوية المُروّج
Lebanon 24
أوراق "100 دولار" مزيفة في منطقة لبنانية.. هذه هوية المُروّج
11:03 | 2025-11-10
10/11/2025 11:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2025-11-10
الصين تكشف نموذج ذكاء اصطناعي لاستكشاف أعماق البحار
10:18 | 2025-11-10
بالذكاء الاصطناعي.. فضيحة غش جماعية كبيرة هذه تفاصيلها
09:56 | 2025-11-10
إعادة استخدام كلمة المرور هي لعبة خاسرة.. هذا ما كشفه تقرير
08:59 | 2025-11-10
هذا موعد الكشف عن Galaxy S26
04:30 | 2025-11-10
موظف يفقد عمله بسبب تطبيق إحصاء الخطوات
02:19 | 2025-11-10
سحابتان من البلازما الشمسية في طريقهما إلى الأرض
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 03:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 03:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 03:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24