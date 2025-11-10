ميزة "دردشات الطرف الثالث" تصل إلى مستخدمي واتساب

Advertisement

أطلق تطبيق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين في بإرسال واستقبال الرسائل من مستخدمي تطبيقات مراسلة أخرى، في خطوة تأتي تماشيًا مع لوائح التشغيل البيني التي يفرضها .وتتيح الميزة، التي تحمل اسم "دردشات الطرف الثالث"، التواصل بين التطبيقات مع الحفاظ على التشفير، ويمكن الوصول إليها من خلال الإعدادات ثم الحساب.وتدعم الميزة حاليًا تطبيق "BirdyChat" فقط، على أن تُضاف تطبيقات أخرى فور استيفائها معايير الأمان والتشفير. وتسمح هذه الدردشات بإرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والمستندات والرسائل الصوتية، بينما لا تزال بعض الميزات مثل الملصقات والرسائل ذاتية الاختفاء غير متاحة في المحادثات بين التطبيقات.ويتاح التحديث لمستخدمي "iOS" وأندرويد داخل ، وتقتصر الدردشات حاليًا على المحادثات الفردية مع خطط مستقبلية لدعم المحادثات الجماعية. ويمكن للمستخدمين اختيار صندوق وارد موحد للرسائل أو صندوق منفصل مخصص لرسائل تطبيقات الطرف الثالث.وأكد واتساب أن الخصوصية ستظل عنصرًا أساسيًا في الميزة الجديدة، مع توصية المستخدمين بالاطلاع على سياسات التطبيقات الأخرى لمعرفة كيفية تعاملها مع البيانات.