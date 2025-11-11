26
5 أسباب تجعله الخيار الأمثل.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن ايفون 17
Lebanon 24
11-11-2025
|
01:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة آبل عن هاتف
iphone
17 الجديد، الذي أثار اهتمام المستخدمين حول العالم بفضل مزيجه بين الأداء العالي والسعر المنافس، ما يجعله بديلاً جذاباً للطرازات الأعلى تكلفة.
وبعد شهر من تجربته، إليك الأسباب التي تجعله الهاتف الأنسب للشراء، من الطرازات الأعلى تكلفة:
الهاتف يأتي مزوداً بشريحة A18 Bionic، تمنح سرعة فائقة عند تشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة، مع قدرة ممتازة على معالجة المهام المتعددة بسلاسة تامة.
الكاميرا الأمامية تم تحسينها بشكل ملحوظ لتقديم صور سيلفي واضحة وطبيعية حتى في الإضاءة الخافتة، بينما الكاميرا الخلفية المزدوجة تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K مع تثبيت بصري محسّن، ما يتيح تصويراً احترافياً دون الحاجة للاستثمار في الطرازات الأعلى سعراً.
ومن أبرز مزايا الهاتف أيضاً عمر البطارية
الطويل
، الذي يسمح بالاستخدام المتواصل طوال اليوم مع خاصية توفير الطاقة الذكية لتقليل استنزاف البطارية في التطبيقات غير الضرورية.
الشاشة من نوع Retina توفر ألواناً حيوية وسطوعاً ممتازاً، ما يجعل تجربة مشاهدة الفيديو وتصفح التطبيقات اليومية أكثر متعة وسلاسة.
أما تصميم الهاتف فهو خفيف ونحيف، ويأتي بخمسة ألوان جذابة تشمل البنفسجي، الأزرق، الأسود الفضائي، والأخضر، ما يمنح المستخدم حرية اختيار الشكل الذي يعكس شخصيته.
ويبدأ سعر iPhone 17 من 799 دولار، مقارنة بإصدار Pro Max الذي يصل إلى 1999 دولار، ما يضعه في فئة مناسبة للمستخدمين الباحثين عن تجربة "آبل" كاملة دون دفع مبالغ ضخمة.
