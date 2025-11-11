Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

5 أسباب تجعله الخيار الأمثل.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن ايفون 17

Lebanon 24
11-11-2025 | 01:25
A-
A+
Doc-P-1440767-638984467483492525.jpg
Doc-P-1440767-638984467483492525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة آبل عن هاتف iphone 17 الجديد، الذي أثار اهتمام المستخدمين حول العالم بفضل مزيجه بين الأداء العالي والسعر المنافس، ما يجعله بديلاً جذاباً للطرازات الأعلى تكلفة.
Advertisement

وبعد شهر من تجربته، إليك الأسباب التي تجعله الهاتف الأنسب للشراء، من الطرازات الأعلى تكلفة:

الهاتف يأتي مزوداً بشريحة A18 Bionic، تمنح سرعة فائقة عند تشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة، مع قدرة ممتازة على معالجة المهام المتعددة بسلاسة تامة.
الكاميرا الأمامية تم تحسينها بشكل ملحوظ لتقديم صور سيلفي واضحة وطبيعية حتى في الإضاءة الخافتة، بينما الكاميرا الخلفية المزدوجة تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K مع تثبيت بصري محسّن، ما يتيح تصويراً احترافياً دون الحاجة للاستثمار في الطرازات الأعلى سعراً.
ومن أبرز مزايا الهاتف أيضاً عمر البطارية الطويل، الذي يسمح بالاستخدام المتواصل طوال اليوم مع خاصية توفير الطاقة الذكية لتقليل استنزاف البطارية في التطبيقات غير الضرورية. 

الشاشة من نوع Retina توفر ألواناً حيوية وسطوعاً ممتازاً، ما يجعل تجربة مشاهدة الفيديو وتصفح التطبيقات اليومية أكثر متعة وسلاسة. 
أما تصميم الهاتف فهو خفيف ونحيف، ويأتي بخمسة ألوان جذابة تشمل البنفسجي، الأزرق، الأسود الفضائي، والأخضر، ما يمنح المستخدم حرية اختيار الشكل الذي يعكس شخصيته.

ويبدأ سعر iPhone 17 من 799 دولار، مقارنة بإصدار Pro Max الذي يصل إلى 1999 دولار، ما يضعه في فئة مناسبة للمستخدمين الباحثين عن تجربة "آبل" كاملة دون دفع مبالغ ضخمة.
مواضيع ذات صلة
فوائد مثيرة ومخاطر مقلقة.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن جراحة إطالة العظام لأسباب تجميلية
lebanon 24
11/11/2025 12:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
منيمنة: هذا أعظم ما أنتجته ثورة 17 تشرين
lebanon 24
11/11/2025 12:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"أبل" تدرس خفض إنتاج "آيفون إير" مع زيادة إنتاج سلسلة "آيفون 17"
lebanon 24
11/11/2025 12:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار آيفون 17 تثير الجدل عالميًا... وآبل توضح الأسباب
lebanon 24
11/11/2025 12:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24

✨ الخلف

الطويل

iphone

دمين

تيار

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:40 | 2025-11-11
23:00 | 2025-11-10
16:00 | 2025-11-10
14:00 | 2025-11-10
10:18 | 2025-11-10
09:56 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24