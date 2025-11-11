Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة خفية في خرائط غوغل تغير قواعد التنقل في المدن

Lebanon 24
11-11-2025 | 02:40
في مفاجأة جديدة لعشّاق التقنية والسفر، كشف موقع "توماس غايد"، عن ميزة خفية في تطبيق "خرائط غوغل" تُحدث نقلة نوعية في تجربة تخطيط المسارات والتنقّل داخل المدن الكبرى.
تعرف الميزة باسم "Immersive View" أو العرض الغامر، حيث تتيح للمستخدمين استكشاف المدن والطرق بشكل ثلاثي الأبعاد يجمع بين منظور الشارع والعرض الجوي، ما يمنحهم تصوراً واقعياً لما سيواجهونه قبل الوصول إلى وجهتهم.

تفعيل الميزة 
وبحسب الموقع فإن المستخدم يمكنه تفعيل الميزة من خلال الضغط على "زر المعاينة" الذي يظهر بعد إدخال الوجهة في التطبيق، لتتحول الخريطة التقليدية إلى عرض تفاعلي غني بالتفاصيل والمشاهد البصرية، بما في ذلك السيارات والمباني والمعالم الشهيرة.
تجربة أكثر سلاسة 
ووفق تجربة حية لـ "توماس جايد" مع هذه الميزة فقد كان التنقل داخل مدينة نيويورك أكثر سلاسة ودقة، إذ ساعد المستخدم على التعرف المسبق على الطرق والمعالم، وساهم في تقليل المفاجآت التي قد تواجهه عند الوصول.
ويقول عن ذلك: "أصبحت الميزة أول شيء أفتحه في خرائط غوغل عند التخطيط لأي رحلة جديدة".

عقبة أساسية 
ورغم الإشادة الواسعة بالميزة، إلا أنها لا تزال محدودة الانتشار، إذ تتوفر حالياً في عدد من المدن العالمية الكبرى فقط مثل: أمستردام، وبرشلونة، ودبلن، وفلورنسا، ولاس فيغاس، ولندن، لوس أنجليس، وميامي، ونيويورك، وباريس، سان فرانسيسكو، سان خوسيه، وسياتل، وطوكيو وفينيسيا.

ومن المتوقع أن تتوسع غوغل في نطاق الميزة تدريجياً خلال الفترة المقبلة لتشمل مزيداً من الدول والمدن، في خطوة ستعكس سعيها المستمر إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير المتقدم داخل تطبيقها الشهير.
