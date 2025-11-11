24
متفرقات
صدمة في أبل: إيقاف "آيفون آير" بسبب ضعف المبيعات
Lebanon 24
11-11-2025
|
07:05
A-
A+
تواجه شركة "أبل" تعثّرًا في مشروع هاتفها "آيفون آير" النحيف، بعدما جاءت المبيعات أقل بكثير من التوقعات منذ إطلاقه في أيلول الماضي، ما دفع الشركة إلى تأجيل الجيل الثاني الذي كان مخططًا صدوره مع سلسلة آيفون 18 في خريف 2026.
وبحسب موقع MacRumors، اضطرت أبل إلى خفض الإنتاج تدريجيًا، فيما قامت شركة "فوكسكون" بتفكيك معظم خطوط التصنيع، ولم يبقَ قيد العمل سوى خط ونصف يُتوقع توقفهما مع نهاية الشهر.
الهاتف الذي قدّمته أبل بوصفه تصميمًا جديدًا بالكامل بعد آيفون X، اعتمد على نحافة ووزن أخف لجذب المستخدمين، لكنه جاء مع بطارية أصغر وكاميرا خلفية واحدة، مقابل سعر مرتفع، ما جعل التجربة بالنسبة لعدد كبير من المستهلكين غير مقنعة.
وجاء هذا الفشل امتدادًا لمحاولات سابقة للشركة لإنتاج نماذج تختلف في الحجم والسعر مثل آيفون ميني وآيفون بلس، التي لم تحقق المبيعات المتوقعة أيضًا.
وتعمل أبل حاليًا على إعادة تطوير الجيل الثاني من "آيفون آير" ليأتي أخف وزنًا مع نظام تبريد أفضل وبطارية أكبر، إلى جانب احتمال تعديل التصميم نفسه.
وكان من المقرر أن تطلق الشركة في عام 2026 أيضاً الآيفون القابل للطي، على أن تصل سلسلة "آيفون 18 برو" في أوائل 2027، وربما يصدر الجيل الجديد من "آيفون آير" في الفترة نفسها بعد إعادة تقييم الموقف الإنتاجي والتجاري.
