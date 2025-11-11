Advertisement

متفرقات

ويكيبيديا في خطر: الذكاء الإصطناعي يأكل الزيارات… والدعم بات ضرورة

Lebanon 24
11-11-2025 | 09:43
طالبت مؤسسة "ويكيميديا" مطوّري تقنيات الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على الواجهة البرمجية المدفوعة المخصّصة للاستخدامات التجارية عند الاستفادة من محتوى موسوعة "ويكيبيديا"، معتبرة أن ذلك يشكل "استخدامًا مسؤولًا" للبيانات المتاحة، وفق ما نقل موقع "تيك كرانش".
وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع كبير بعدد زوار ويكيبيديا خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة انتشار أدوات الدردشة التوليدية التي تقدّم إجابات مباشرة من دون إحالة المستخدمين إلى مصادر المعلومات الأساسية.

وأوضحت المؤسسة في تدوينة أنّ استخدام الواجهة المدفوعة يتيح الوصول الكامل إلى محتوى ويكيبيديا والاستفادة من خوادمها بشكل غير محدود، إضافة إلى كونها آلية مباشرة لدعم الموسوعة التي تقوم على التطوّع والتبرعات.

وحذّرت المؤسسة من أنّ تراجع الزيارات يعني تراجع عدد المتطوعين والمحررين الذين يعملون على تطوير المحتوى، إلى جانب انخفاض التبرعات الفردية التي تُعدّ أساس الحفاظ على عمل الموسوعة واستمراريتها.

وأشارت ويكيميديا إلى أنها حسّنت خلال الفترة الماضية أنظمة اكتشاف الروبوتات، بعد ملاحظة أن العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي تحاول إخفاء هويتها والتصرف كأنها مستخدمون بشريون لتجاوز القيود المفروضة.

ورغم عدم إعلان أي عقوبات قانونية على الجهات التي تواصل استخدام المحتوى من دون المرور عبر الواجهة المدفوعة، أكدت المؤسسة أن هذا السلوك يهدد نموذج عمل الموسوعة المفتوحة على المدى الطويل.

يُذكر أن "ويكيبيديا" كانت قد أعلنت مطلع العام خطتها لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مساعدة المحررين وتحسين الترجمة والأتمتة، في وقت كشف فيه إيلون ماسك مؤخرًا عن منصة "غروكبيديا" المنافسة التي تعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي "غروك".
 
