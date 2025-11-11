Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

واتساب يطلق مركز وسائط جديد لإدارة المحتوى بسهولة

Lebanon 24
11-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1441049-638984931259046883.jpg
Doc-P-1441049-638984931259046883.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت واتساب عن ميزة جديدة لمركز الوسائط تهدف إلى تبسيط طريقة عثور المستخدمين على المحتوى المشترك وإدارته عبر الدردشات، حيث تُتيح الميزة للمستخدمين الوصول بسهولة إلى جميع الوسائط المشتركة، بما في ذلك الصور والفيديوهات والمستندات والروابط، دون الحاجة للتنقل بين كل محادثة على حدة.
Advertisement

كما تسمح الميزة بتنظيم الملفات الحديثة حسب الحجم، مما يُسهّل إدارة مساحة الجهاز، وقد رُصدت ميزة مركز الوسائط لأول مرة أثناء تطويرها في مايو الماضي، وكانت متاحة مبدئيًا لعدد محدود من المستخدمين على واتساب ويب وواتساب لأجهزة ماك.

ووفقًا لموقع WABetaInfo، بدأ بعض مستخدمي واتساب لأجهزة ماك والويب برؤية ميزة مركز الوسائط، التي توفر مكانًا مركزيًا للوصول إلى أحدث الصور والفيديوهات وملفات GIF والروابط والمستندات المشتركة، وتظهر الوسائط الحديثة فقط في المركز، مع زر مخصص في الشريط الجانبي للوصول السريع، بالإضافة إلى شريط بحث مدمج مع فلاتر مثل اسم جهة الاتصال وشرح الملف أو تاريخ إرساله.

يدعم مركز الوسائط ميزة الاختيار المتعدد لإدارة ملفات متعددة في وقت واحد، كما يُتيح فرز الوسائط زمنيًا لتسهيل التصفح، وخيار فرز حسب الحجم لعرض الملفات الأكبر أولاً، ما يساعد في تحديد الملفات الكبيرة وإدارة مساحة الجهاز بشكل أفضل، وتشير النسخة المحدودة الحالية إلى أن واتساب تجهز لإصدار أوسع بعد تقييم استقرار الميزة وتعليقات المستخدمين.

في سياق متصل، أعلن واتساب الأسبوع الماضي عن تطبيق جديد لساعة آبل، متاح للتحميل على Apple Watch Series 4 والإصدارات الأحدث، ويتيح التطبيق إرسال ملاحظات صوتية، وتلقي إشعارات المكالمات، والرد على الرسائل، وعرض الرسائل الأطول، بالإضافة إلى سجل المحادثات على المعصم.
كما يعمل التطبيق على إضافة وضع إعدادات حساب صارم جديد لتعزيز الأمان ومنع الهجمات الإلكترونية، وقد رُصدت هذه الميزة في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد 2.25.33.4.
(اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
lebanon 24
12/11/2025 09:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة
lebanon 24
12/11/2025 09:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب تطلق رسمياً تطبيقها المخصص لساعة "أبل"
lebanon 24
12/11/2025 09:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مع مزايا مبتكرة.. واتساب يطلق تطبيقًا جديدًا على ساعة أبل!
lebanon 24
12/11/2025 09:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الإصدار التجريبي

إدارة المحتوى

جهة الاتصال

الاختيار

مين الو

واتساب

الويب

ماك و

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:18 | 2025-11-12
23:52 | 2025-11-11
16:19 | 2025-11-11
12:47 | 2025-11-11
10:58 | 2025-11-11
09:43 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24