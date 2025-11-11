واتساب يطلق مركز وسائط جديد لإدارة المحتوى بسهولة

Advertisement

أعلنت عن ميزة جديدة لمركز الوسائط تهدف إلى تبسيط طريقة عثور المستخدمين على المحتوى المشترك وإدارته عبر الدردشات، حيث تُتيح الميزة للمستخدمين الوصول بسهولة إلى جميع الوسائط المشتركة، بما في ذلك الصور والفيديوهات والمستندات والروابط، دون الحاجة للتنقل بين كل محادثة على حدة.كما تسمح الميزة بتنظيم الملفات الحديثة حسب الحجم، مما يُسهّل إدارة مساحة الجهاز، وقد رُصدت ميزة مركز الوسائط لأول مرة أثناء تطويرها في الماضي، وكانت متاحة مبدئيًا لعدد محدود من المستخدمين على واتساب ويب وواتساب لأجهزة ماك.ووفقًا لموقع WABetaInfo، بدأ بعض مستخدمي واتساب لأجهزة ماك والويب برؤية ميزة مركز الوسائط، التي توفر مكانًا مركزيًا للوصول إلى أحدث الصور والفيديوهات وملفات GIF والروابط والمستندات المشتركة، وتظهر الوسائط الحديثة فقط في المركز، مع زر مخصص في الشريط الجانبي للوصول السريع، بالإضافة إلى شريط بحث مدمج مع فلاتر مثل اسم وشرح الملف أو تاريخ إرساله.يدعم مركز الوسائط ميزة المتعدد لإدارة ملفات متعددة في وقت واحد، كما يُتيح فرز الوسائط زمنيًا لتسهيل التصفح، وخيار فرز حسب الحجم لعرض الملفات الأكبر أولاً، ما يساعد في تحديد الملفات الكبيرة وإدارة مساحة الجهاز بشكل أفضل، وتشير النسخة المحدودة الحالية إلى أن واتساب تجهز لإصدار أوسع بعد تقييم استقرار الميزة وتعليقات المستخدمين.في سياق متصل، أعلن واتساب الأسبوع الماضي عن تطبيق جديد لساعة آبل، متاح للتحميل على Apple Watch Series 4 والإصدارات الأحدث، ويتيح التطبيق إرسال ملاحظات صوتية، وتلقي إشعارات المكالمات، والرد على الرسائل، وعرض الرسائل الأطول، بالإضافة إلى سجل المحادثات على المعصم.كما يعمل التطبيق على إضافة وضع إعدادات حساب صارم جديد لتعزيز الأمان ومنع الهجمات الإلكترونية، وقد رُصدت هذه الميزة في من واتساب لنظام أندرويد 2.25.33.4.(اليوم السابع)