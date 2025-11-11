Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تفاصيل أول فيلم غربي يرسل مخرجًا إلى الفضاء

Lebanon 24
11-11-2025 | 16:19
يهدف الفيلم الكوميدي الرومانسي "I See You" إلى أن يصبح أول فيلم غربي يُطلق مخرجًا إلى مدار أرضي منخفض لتصوير مشاهد رئيسية، ولن يُصور فيلم "I See You" بالكامل في المدار، بل سيمزج لقطات من الفضاء مع لقطات مسجلة، وينبع هذا المشروع الطموح من المنتج الإيطالي أندريا إيرفولينو (منتج فيلمي "فيراري" و"إلى العظم")، وشركة إنتاجه "سبيس 11 كورب" التي تُركز على الفضاء، وكاتبي السيناريو ديان فرولوف وأندرو شنايدر، ولم يُحدّد بعد مخرج الفيلم الرئيسي، وقد أُبقيت أي تفاصيل عن الحبكة أو اختيار طاقم العمل سرية.
وفقا لما ذكره موقع "space"، يُؤمل أن يبدأ تصوير فيلم "I See You" في عام 2026، ولكن مع ازدحام جداول الإطلاق، قد يتغير هذا التاريخ، فإن العنصر الأساسي المطلوب لتحقيق كل هذا هو حجز مقعد على متن رحلة فضائية مأهولة، ويبدو أن هذه العملية لا تزال قيد الإعداد.

ومع ذلك، يُعزز سكوت كيلي، المؤلف والمتحدث ورائد الفضاء السابق في ناسا، الذي حطم الأرقام القياسية بإقامته لمدة عام كامل في محطة الفضاء الدولية، مصداقية المشروع، وسيضيف كيلي قريبًا مهمةً جديدةً كمستشارٍ في هوليوود إلى سجل إنجازاته الحافل عندما ينضم إلى الإنتاج القادم لدراما رومانسية تدور أحداثها في الفضاء.

كما أنه بصفته رائد فضاء مخضرمًا سافر إلى الفضاء أربع مرات في مهمات مختلفة على مدار مسيرته المهنية التي استمرت 17 عامًا في ناسا، يتمتع كيلي بالمؤهلات الكاملة لمساعدة المنتج والممثلين والمخرج في وضع تدابير السلامة وتقديم اقتراحات حول أفضل السبل لإتمام هذا الاقتراح المحفوف بالمخاطر، ومن المتوقع أن يُقدم كيلي خبرته العملية لضمان أصالة تصوير قدرة التحمل البشرية والعزلة والتواصل العاطفي في رحاب الفضاء. (اليوم السابع)
