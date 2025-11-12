بعد انتقادات وتحديات.. خطوة واحدة تمنح أبل أفضلية في الذكاء الاصطناعي

Advertisement

فقد أشارت أنباء الأسبوع الماضي إلى أن أبل وغوغل على وشك إبرام اتفاق لتطوير النسخة الذكية من المساعد الصوتي "سيري"، حيث ستستخدم أبل نموذج ذكاء اصطناعي طورته لتفعيل الميزات الجديدة في تحديث iOS 26.4.وتعد هذه الخطوة مفيدة لكل من أبل ومستخدميها؛ إذ ستقدم الشركة النسخة المحسّنة التي طال انتظارها من سيري، بينما سيستفيد المستخدمون من تجربة ذكاء اصطناعي متطورة، بحسب تقرير 9to5Mac.ويُقال إن أبل ستدفع لغوغل مليار دولار سنويًا فقط، مقارنة بما يقارب 20 مليار دولار تدفعها غوغل سنويًا لأبل لتكون الافتراضي في سفاري، ما يبرز قوة منظومة أجهزة أبل وميزتها الفريدة في الذكاء الاصطناعي.وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن بدأت تدرك هذه الميزة.