Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بعد انتقادات وتحديات.. خطوة واحدة تمنح أبل أفضلية في الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
12-11-2025 | 02:50
A-
A+
Doc-P-1441189-638985346117061858.png
Doc-P-1441189-638985346117061858.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لطالما واجهت شركة أبل تحديات في مجال الذكاء الاصطناعي رغم نمو هذه التقنية بسرعة، لكن تقارير حديثة تشير إلى أن الشركة بدأت تبرز كلاعب قوي بفضل ميزة واحدة.
Advertisement


فقد أشارت أنباء الأسبوع الماضي إلى أن أبل وغوغل على وشك إبرام اتفاق لتطوير النسخة الذكية القادمة من المساعد الصوتي "سيري"، حيث ستستخدم أبل نموذج ذكاء اصطناعي طورته غوغل لتفعيل الميزات الجديدة في تحديث iOS 26.4.


وتعد هذه الخطوة مفيدة لكل من أبل ومستخدميها؛ إذ ستقدم الشركة النسخة المحسّنة التي طال انتظارها من سيري، بينما سيستفيد المستخدمون من تجربة ذكاء اصطناعي متطورة، بحسب تقرير 9to5Mac.


ويُقال إن أبل ستدفع لغوغل مليار دولار سنويًا فقط، مقارنة بما يقارب 20 مليار دولار تدفعها غوغل سنويًا لأبل لتكون محرك البحث الافتراضي في سفاري، ما يبرز قوة منظومة أجهزة أبل وميزتها الفريدة في الذكاء الاصطناعي.


وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن وول ستريت بدأت تدرك هذه الميزة.

فقد واجهت أبل انتقادات لعدم استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي مقارنة بمنافسيها، لكن استراتيجيتها الحالية تُظهر أنها تستطيع الاستفادة من تقنيات الشركات الأخرى دون الإنفاق الضخم المطلوب لتطوير قدراتها الخاصة. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
في شملان.. ندوة حول الذكاء الاصطناعي وتحديات العصر
lebanon 24
12/11/2025 12:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكاء الاصطناعيّ… فرصة للبنان رغم كلّ التحدّيات
lebanon 24
12/11/2025 12:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"الفيديو كليبات" بالذكاء الاصطناعي: ثورة فنية وتحديات جديدة
lebanon 24
12/11/2025 12:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي شريك في الطب الحديث" في مستشفى سيدة زغرتا
lebanon 24
12/11/2025 12:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

محرك البحث

وول ستريت

شركة أبل

القادمة

الفريد

تيجي

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:08 | 2025-11-12
01:18 | 2025-11-12
23:52 | 2025-11-11
23:00 | 2025-11-11
16:19 | 2025-11-11
12:47 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24