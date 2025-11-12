24
تكنولوجيا وعلوم
بعد انتقادات وتحديات.. خطوة واحدة تمنح أبل أفضلية في الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
12-11-2025
|
02:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
لطالما واجهت
شركة أبل
تحديات في مجال
الذكاء الاصطناعي
رغم نمو هذه التقنية بسرعة، لكن تقارير حديثة تشير إلى أن الشركة بدأت تبرز كلاعب قوي بفضل ميزة واحدة.
فقد أشارت أنباء الأسبوع الماضي إلى أن أبل وغوغل على وشك إبرام اتفاق لتطوير النسخة الذكية
القادمة
من المساعد الصوتي "سيري"، حيث ستستخدم أبل نموذج ذكاء اصطناعي طورته
غوغل
لتفعيل الميزات الجديدة في تحديث iOS 26.4.
وتعد هذه الخطوة مفيدة لكل من أبل ومستخدميها؛ إذ ستقدم الشركة النسخة المحسّنة التي طال انتظارها من سيري، بينما سيستفيد المستخدمون من تجربة ذكاء اصطناعي متطورة، بحسب تقرير 9to5Mac.
ويُقال إن أبل ستدفع لغوغل مليار دولار سنويًا فقط، مقارنة بما يقارب 20 مليار دولار تدفعها غوغل سنويًا لأبل لتكون
محرك البحث
الافتراضي في سفاري، ما يبرز قوة منظومة أجهزة أبل وميزتها الفريدة في الذكاء الاصطناعي.
وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن
وول ستريت
بدأت تدرك هذه الميزة.
فقد واجهت أبل انتقادات لعدم استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي مقارنة بمنافسيها، لكن استراتيجيتها الحالية تُظهر أنها تستطيع الاستفادة من تقنيات الشركات الأخرى دون الإنفاق الضخم المطلوب لتطوير قدراتها الخاصة. (العربية)
