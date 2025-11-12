من التهديد إلى الفرصة: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة التوظيف

Advertisement

رغم المخاوف العالمية من أن تؤدي تقنيات إلى موجة تسريحات كبرى، أظهرت بيانات جديدة أنها أسهمت في خلق 16 وظيفة جديدة بالكامل، ما يشير إلى أن التكنولوجيا لا تُقصي الإنسان، بل تعيد تشكيل أدواره.فوفق تقرير لصحيفة ، بدأت شركات كبرى مثل وول مارت وKPMG وSalesforce في اعتماد وظائف لم تكن موجودة سابقاً، منها مهندس الأوامر (Prompt Engineer)، مصمم المحادثات الذكية، مهندس الاستخدام المسؤول، وقائد التعاون مع الذكاء الاصطناعي، وهي أدوار تجمع بين التقنية والإدارة لضمان دمج الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل بسلاسة.ويؤكد الخبير ألان أن الذكاء الاصطناعي لا يُلغي الوظائف بل يحوّلها، تماماً كما فعلت الكهرباء في المصانع أو الحواسيب في المكاتب خلال العقود الماضية، حيث اختفت بعض المهام التقليدية لكن ظهرت فرص جديدة. ويشير إلى أن الاتجاه الحالي في الشركات يقوم على إعادة تدريب الموظفين بدل الاستغناء عنهم، ما يجعل الذكاء الاصطناعي قوة إعادة بناء لسوق العمل، لا قوة إقصاء.