تكنولوجيا وعلوم

صنّف من بين أفضل الحواسب وأكثرها أناقة.. إليكم أبرز ما يميز حاسب Honor المتطور

Lebanon 24
13-11-2025 | 00:30
لفتت Honor أنظار عشاق التقنية بحاسبها المحمول الجديد الذي صنّف من بين أفضل الحواسب وأكثرها أناقة وتميزا.
 
ويتميز حاسب MagicBook Art 14 الجديد بهيكله الأنيق المصنوع من المعدن، والذي يزن 1.03 كلغ فقط، ويأتي بأبعاد (316.7/223.6/11.5) ملم، ومزودا بكاميرا قابلة للإخفاء داخل الهيكل، يمكن إخراجها وتثبيتها على أعلى الشاشة عند الحاجة.
وشاشته أتت من نوع OLED تعمل باللمس، بمقاس 14.6 بوصة، دقة عرضها (3120/2080) بيكسل، كثافتها 258 بيكسل/الإنش، سطوعها يصل إلى 700 شمعة/م، وتوفر رؤية ممتازة للصور والألوان بزاوية 178 درجة، كما حصلت على تقنيات متطورة لحماية العين من الأشعة الضارة والمزعجة، وزودت بتقنية HDR وتقنية Eye Comfort.
 
ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالجات Intel Core Ultra 5 125H وIntel Core Ultra 7 155H بـ 14 و16 نواة، ومعالج رسوميات من Intel، وذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة 16/32 غيغابايت، وذواكر داخلية من نوع SSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

حصل الجهاز على تقنية bluetooth 5.3 لنقل البيانا والاقتران بالاجهزة الإلكترونية الأخرى، وتقنية NFC، ومنفافذ USB-C و USB-C 3.2 Gen2 و USB 3.2 Gen1، و HDMI 2.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وجهّز بمكبرات صوت مميزة الأداء، وبطارية باستطاعة 60 واط تكفيه لأكثر من 10 ساعات بالشحنة الواحدة. (روسيا اليوم)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24