24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
صنّف من بين أفضل الحواسب وأكثرها أناقة.. إليكم أبرز ما يميز حاسب Honor المتطور
Lebanon 24
13-11-2025
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفتت Honor أنظار عشاق التقنية بحاسبها المحمول الجديد الذي صنّف من بين أفضل الحواسب وأكثرها أناقة وتميزا.
ويتميز حاسب MagicBook Art 14 الجديد بهيكله الأنيق المصنوع من المعدن، والذي يزن 1.03 كلغ فقط، ويأتي بأبعاد (316.7/223.6/11.5) ملم، ومزودا بكاميرا قابلة للإخفاء داخل الهيكل، يمكن إخراجها وتثبيتها على أعلى الشاشة عند الحاجة.
Advertisement
وشاشته أتت من نوع OLED تعمل باللمس، بمقاس 14.6 بوصة، دقة عرضها (3120/2080) بيكسل، كثافتها 258 بيكسل/الإنش، سطوعها يصل إلى 700 شمعة/م، وتوفر رؤية ممتازة للصور والألوان بزاوية 178 درجة، كما حصلت على تقنيات متطورة لحماية
العين
من الأشعة الضارة والمزعجة، وزودت بتقنية HDR وتقنية Eye Comfort.
ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالجات Intel Core Ultra 5 125H وIntel Core Ultra 7 155H بـ 14 و16 نواة، ومعالج رسوميات من Intel، وذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة 16/32 غيغابايت، وذواكر داخلية من نوع SSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.
حصل الجهاز على تقنية
bluetooth
5.3 لنقل البيانا والاقتران بالاجهزة الإلكترونية الأخرى، وتقنية NFC، ومنفافذ USB-C و USB-C 3.2 Gen2 و USB 3.2 Gen1، و HDMI 2.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وجهّز بمكبرات صوت مميزة الأداء، وبطارية باستطاعة 60 واط تكفيه لأكثر من 10 ساعات بالشحنة الواحدة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
شركة ZTE تطلق واحدا من أفضل الهواتف وأكثرها تميزا
Lebanon 24
شركة ZTE تطلق واحدا من أفضل الهواتف وأكثرها تميزا
13/11/2025 13:07:18
13/11/2025 13:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات الهاتف المنتظر من ZTE
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات الهاتف المنتظر من ZTE
13/11/2025 13:07:18
13/11/2025 13:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
واحد من أفضل الهواتف الذكية.. إليكم جديد Xiaomi
Lebanon 24
واحد من أفضل الهواتف الذكية.. إليكم جديد Xiaomi
13/11/2025 13:07:18
13/11/2025 13:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ما بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي أكثر من جسر تواصل
Lebanon 24
ما بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي أكثر من جسر تواصل
13/11/2025 13:07:18
13/11/2025 13:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
bluetooth
روسيا
العين
نوع o
سوميا
تيرا
برات
تابع
قد يعجبك أيضاً
إليكم أبرز مواصفات الهاتف المنتظر من ZTE
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات الهاتف المنتظر من ZTE
05:00 | 2025-11-13
13/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لصناع المحتوى ومستخدمي الإنترنت.. مفاجأة سارّة من غوغل
Lebanon 24
لصناع المحتوى ومستخدمي الإنترنت.. مفاجأة سارّة من غوغل
03:56 | 2025-11-13
13/11/2025 03:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تطلق مساعد ذكاء اصطناعي للتلفزيونات الذكية
Lebanon 24
سامسونغ تطلق مساعد ذكاء اصطناعي للتلفزيونات الذكية
02:33 | 2025-11-13
13/11/2025 02:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
من "الذكاء الاصطناعي" إلى "الذكاء المدعّم"… مصطلح جديد لعصر مختلف
Lebanon 24
من "الذكاء الاصطناعي" إلى "الذكاء المدعّم"… مصطلح جديد لعصر مختلف
23:00 | 2025-11-12
12/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تطلق أول "موظف رقمي" ببطاقة وهوية رسمية
Lebanon 24
مايكروسوفت تطلق أول "موظف رقمي" ببطاقة وهوية رسمية
16:00 | 2025-11-12
12/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
09:26 | 2025-11-12
12/11/2025 09:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
09:07 | 2025-11-12
12/11/2025 09:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
12:52 | 2025-11-12
12/11/2025 12:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
13:00 | 2025-11-12
12/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
Lebanon 24
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
07:30 | 2025-11-12
12/11/2025 07:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2025-11-13
إليكم أبرز مواصفات الهاتف المنتظر من ZTE
03:56 | 2025-11-13
لصناع المحتوى ومستخدمي الإنترنت.. مفاجأة سارّة من غوغل
02:33 | 2025-11-13
سامسونغ تطلق مساعد ذكاء اصطناعي للتلفزيونات الذكية
23:00 | 2025-11-12
من "الذكاء الاصطناعي" إلى "الذكاء المدعّم"… مصطلح جديد لعصر مختلف
16:00 | 2025-11-12
مايكروسوفت تطلق أول "موظف رقمي" ببطاقة وهوية رسمية
14:00 | 2025-11-12
من التهديد إلى الفرصة: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة التوظيف
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 13:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 13:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 13:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24