تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تطلق مساعد ذكاء اصطناعي للتلفزيونات الذكية

Lebanon 24
13-11-2025 | 02:33
أعلنت شركة سامسونغ عن مساعد Vision AI Companion الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ليوفر لمستخدمي التلفزيونات الذكية تجربة مميزة.
وأشارت سامسونغ إلى أن مساعد Vision AI Companion يمكن تشغيله بضغطة زر واحدة على جهاز التحكم بالتلفاز، وصمم ليحسّن تجربة استخدام التلفزيونات الحديثة بشكل كبير، بالرغم من أنه يعتمد على مساعد Bixby لكنه يدمج قدرات العديد من الشبكات العصبية، بما في ذلك microsoft Copilot وPerplexity.

ولا يقتصر دور هذا المساعد الذكي على التفاعل مع الأسئلة والأوامر الصوتية للمستخدم فحسب، بل يمتد دوره لفهم وتحليل كل ما يعرض على شاشة التلفاز.
 
ووفقا للخبراء في سامسونغ فإن المساعد الذكي الجديد سيتمكن من الإجابة على الأسئلة بعشر لغات، وسيقوم بإنشاء ترجمات فورية وخلفيات للشاشة، وتحسين جودة الصورة والصوت.

 بالإضافة إلى ذلك يدعم هذا المساعد إمكانية الحوار مع المستخدم مع مراعاة سياق الحديث لمدة طويلة، كما يمكن الاعتماد عليه لفهم محتوى الأفلام والفيديوهات التي تعرض على التلفاز، فعلى سبيل المثال، وأثناء مشاهدة فيلم وثائقي، سيتمكن المستخدم من طرح سؤال على الذكاء الاصطناعي يتعلق بأية شخصية تظهر في الفيلم أو الفيديو. (روسيا اليوم)
