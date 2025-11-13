الشهر المقبل.. سامسونغ تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي بثلاث طيّات

Advertisement

ويُتوقع أن يبلغ سعر الهاتف حوالي 3,000 دولار، ما يجعله أغلى جهاز في تاريخ سامسونغ، وأكثر قربًا من كونه منتجًا فاخرًا استعراضيًا منه للهاتف الموجه للسوق العام.يحمل الهاتف بطارية بسعة 5,600 ملي أمبير، أكبر بنسبة 27% من بطارية Z Fold7 البالغة 4,400 ملي أمبير، لدعم الشاشة الثلاثية الضخمة، بحسب "gizmochina".وعند الطي، يشبه الهاتف طراز Z Fold7 بشاشة خارجية قياس 6.5 بوصة، بينما يتحول عند فتح الجانبين إلى جهاز لوحي مقاس 10 بوصات، لتجربة مميزة في تعدد المهام ومشاهدة المحتوى.يبلغ سُمك TriFold نحو 14 ملم عند طيه، أي أكثر بنحو 60% من Z Fold7، مع آلية طي مبتكرة تحمي الشاشة الداخلية من الخدوش.من المتوقع أن تقتصر المبيعات على وعدد محدود من الأسواق الآسيوية مثل ، مع إنتاج محدود بين 20 و30 ألف وحدة.بينما يعتبره البعض خطوة جريئة نحو مستقبل الأجهزة القابلة للطي، يراه آخرون تجربة فاخرة باهظة الثمن لعشاق التقنية وجمع الإصدارات النادرة.