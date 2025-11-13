20
تكنولوجيا وعلوم
الشهر المقبل.. سامسونغ تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي بثلاث طيّات
Lebanon 24
13-11-2025
|
13:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد
سامسونغ
للكشف عن هاتفها الجديد القابل للطي
galaxy
Z TriFold، المتوقع طرحه رسميًا في 5 كانون الأول، كأول هاتف للشركة بثلاث طيّات وشاشة تصل إلى 10 بوصات عند فتحه بالكامل.
ويُتوقع أن يبلغ سعر الهاتف حوالي 3,000 دولار، ما يجعله أغلى جهاز في تاريخ سامسونغ، وأكثر قربًا من كونه منتجًا فاخرًا استعراضيًا منه للهاتف الموجه للسوق العام.
شاشة عملاقة وبطارية قوية
يحمل الهاتف بطارية بسعة 5,600 ملي أمبير، أكبر بنسبة 27% من بطارية Z Fold7 البالغة 4,400 ملي أمبير، لدعم الشاشة الثلاثية الضخمة، بحسب "gizmochina".
وعند الطي، يشبه الهاتف طراز Z Fold7 بشاشة خارجية قياس 6.5 بوصة، بينما يتحول عند فتح الجانبين إلى جهاز لوحي مقاس 10 بوصات، لتجربة مميزة في تعدد المهام ومشاهدة المحتوى.
تصميم سميك وسعر مرتفع
يبلغ سُمك TriFold نحو 14 ملم عند طيه، أي أكثر بنحو 60% من Z Fold7، مع آلية طي مبتكرة تحمي الشاشة الداخلية من الخدوش.
من المتوقع أن تقتصر المبيعات على
كوريا الجنوبية
وعدد محدود من الأسواق الآسيوية مثل
الصين
، مع إنتاج محدود بين 20 و30 ألف وحدة.
بينما يعتبره البعض خطوة جريئة نحو مستقبل الأجهزة القابلة للطي، يراه آخرون تجربة فاخرة باهظة الثمن لعشاق التقنية وجمع الإصدارات النادرة.
