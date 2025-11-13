قد يصبح الأثقل والأكثر سُمكًا في تاريخ أبل.. تسريبات جديدة عن آيفون 18 برو ماكس

Advertisement

ووفقًا للمسرّب الشهير Instant Digital، من المتوقع أن يتجاوز وزن الهاتف الجديد 240 غرامًا، وقد يصل إلى 243 غرامًا، ما يجعله أثقل من طرازي آيفون 14 برو ماكس وآيفون 13 برو ماكس.كما تشير التوقعات إلى أن سماكته ستتجاوز 8.8 ملم، ما يمنحه تصميمًا أكثر صلابة لكنه أقل راحة في الاستخدام اليومي.وتُرجع التسريبات زيادة الوزن إلى تغييرات كبيرة في مكونات الهاتف، تشمل تحسينات ، بطارية جديدة بهيكل فولاذي، ونقل مستشعرات Face ID أسفل الشاشة لأول مرة.ويرى محللون أن أبل تراهن على تفضيل المستخدمين للأداء القوي والمواصفات المتطورة على حساب الوزن والسماكة، رغم الانتقادات السابقة لثقل آيفون 14 برو ماكس.إذا صحت هذه المعلومات، سيكون آيفون 18 برو ماكس الأقوى والأثقل في تاريخ هواتف أبل. (العربية)