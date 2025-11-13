خطوة غير متوقعة من مايكروسوفت تُغضب المستخدمين!



التغيير الجديد سيؤدي إلى نقل عرض الصور بالكامل إلى File Explorer، حيث سيتعيّن على المستخدمين فتح مستعرض الملفات يدويًا للوصول إلى صور الهاتف، بدل ظهورها مباشرة داخل واجهة التطبيق كما كان سابقًا.



الخبراء اعتبروا الخطوة تراجعًا عن واحدة من سمات التطبيق الأساسية، خاصة أن Phone Link — المعروف سابقًا بـ Your Phone — كان يوفّر تجربة مترابطة بين الهاتف والحاسوب تشمل الرسائل والمكالمات والصور وحتى شاشة الهاتف.

حتى الآن، لم تقدّم مايكروسوفت تفسيرًا واضحًا للقرار، مع ترجيحات بأن التغيير مرتبط بدعم تقني جديد أو بقلة استخدام الميزة، دون أي تأكيد رسمي.



ما يعنيه هذا للمستخدمين هو أن الوصول إلى الصور سيصبح أقل سهولة، فيما تبقى باقي إمكانات التطبيق متاحة كالرسائل والمكالمات وتشغيل التطبيقات.

المستخدمون الذين يعتمدون على ميزة الصور قد يضطرون للبحث عن بدائل أو التكيّف مع طريقة العمل الجديدة.



ورغم بساطته، يعكس القرار تحوّلًا في طريقة دمج الكمبيوتر مع الهاتف، ما قد يدفع مستخدمي Phone Link لإعادة تقييم تجربتهم مع التطبيق خلال الفترة المقبلة. (آرم نيوز)