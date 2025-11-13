Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خطوة غير متوقعة من مايكروسوفت تُغضب المستخدمين!

Lebanon 24
13-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1441975-638986767287348479.webp
Doc-P-1441975-638986767287348479.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت مايكروسوفت أنها ستزيل ميزة عرض صور هواتف أندرويد مباشرة داخل تطبيق Phone Link، وهي من أكثر الوظائف التي اعتمد عليها المستخدمون في التجربة اليومية للتطبيق.
Advertisement

التغيير الجديد سيؤدي إلى نقل عرض الصور بالكامل إلى File Explorer، حيث سيتعيّن على المستخدمين فتح مستعرض الملفات يدويًا للوصول إلى صور الهاتف، بدل ظهورها مباشرة داخل واجهة التطبيق كما كان سابقًا.

الخبراء اعتبروا الخطوة تراجعًا عن واحدة من سمات التطبيق الأساسية، خاصة أن Phone Link — المعروف سابقًا بـ Your Phone — كان يوفّر تجربة مترابطة بين الهاتف والحاسوب تشمل الرسائل والمكالمات والصور وحتى التحكم في شاشة الهاتف.
حتى الآن، لم تقدّم مايكروسوفت تفسيرًا واضحًا للقرار، مع ترجيحات بأن التغيير مرتبط بدعم تقني جديد أو بقلة استخدام الميزة، دون أي تأكيد رسمي.

ما يعنيه هذا للمستخدمين هو أن الوصول إلى الصور سيصبح أقل سهولة، فيما تبقى باقي إمكانات التطبيق متاحة كالرسائل والمكالمات وتشغيل التطبيقات.
المستخدمون الذين يعتمدون على ميزة الصور قد يضطرون للبحث عن بدائل أو التكيّف مع طريقة العمل الجديدة.

ورغم بساطته، يعكس القرار تحوّلًا في طريقة دمج الكمبيوتر مع الهاتف، ما قد يدفع مستخدمي Phone Link لإعادة تقييم تجربتهم مع التطبيق خلال الفترة المقبلة. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
lebanon 24
14/11/2025 07:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24
6 أسباب غير متوقعة وراء الصداع... تعرّف إليها!
lebanon 24
14/11/2025 07:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مايكروسوفت تُحبط حملة فدية إلكترونية استهدفت مستخدمي Teams
lebanon 24
14/11/2025 07:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: خطوة الترويكا الأوروبية غير قانونية ونحذر من تداعياتها على المسارات الدبلوماسية
lebanon 24
14/11/2025 07:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24

التحكم في

بيوتر

درويد

دمين

ساسي

وسوف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:42 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:32 | 2025-11-13
15:42 | 2025-11-13
13:37 | 2025-11-13
09:10 | 2025-11-13
05:00 | 2025-11-13
03:56 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24