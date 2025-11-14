Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تقارير: آبل تواجه أسوأ عام في مبيعات هواتف iPhone 16e وiPhone Air

Lebanon 24
14-11-2025 | 08:34
تعيش شركة آبل واحدًا من أكثر الأعوام صعوبة فى سوق الهواتف الذكية، بعدما كشفت التقارير عن فشل كبير في مبيعات هاتفين من سلسلة آيفون لعام 2025، وهما iphone 16e و iPhone Air ، ورغم أن الأمر قد لا يكون صادمًا للكثيرين، فإن أسباب هذا التراجع تبدو واضحة.
وفقًا لتسريبات من منصة Fixed Focus Digital، لم تحقق مبيعات iPhone 16e و iPhone Air النتائج التي كانت تأملها آبل،  ورغم عدم وجود أرقام رسمية، يؤكد التقرير أن محاولة آبل تقديم هواتف "أرخص" وذات انتشار واسع فشلت في جذب المستخدمين، ورغم هذا الأداء المحبط، تخطط الشركة للاستمرار في السلسلة، إذ ينتظر الكشف عن iPhone 17e في ربيع 2026، بينما يتأخر إطلاق iPhone Air 2 قليلًا.

جاء iPhone 16e بمعالج A18 وشاشة OLED وكاميرا واحدة بدقة 48 ميجابكسل، ورغم أنه "أرخص آيفون" بسعر 599 دولارًا، فإن هذا السعر وضعه مباشرة في مواجهة هواتف منافسة تقدم قيمة أعلى مثل:

galaxy s25 FE

Pixel 9a

Nothing Phone (3a) Pro

هذه الأجهزة تقدّم عادة شاشات أفضل، بطاريات أكبر، وتجربة أكثر توازنًا وأحيانًا بسعر أقل.

أما iPhone Air، فقد أصبح مثالًا واضحًا للتعثر ، إذ شهدت السلسلة شائعات عن تخفيض الإنتاج، ثم احتمالات الإلغاء، مع ضعف الاهتمام العالمي بالهاتف.

بينما تتعثر بعض الطرازات، تحقق سلسلة iPhone 17 مبيعات قوية، ما دفع آبل لزيادة الإنتاج، ويبدو أن هذا النموذج جمع ما يبحث عنه المستخدمون وهى مواصفات مناسبة، تجربة مستقرة، وسعر عادل.

هل يُصلح iPhone 17e ما أفسده 16e؟
 تشير التقارير إلى أن iPhone 17e قد يعالج مشكلات سلفه، مع شائعات حول معالج A19 ، وشاشة محسنة مزودة بـ Dynamic Island ، وهو ما قد يجعل الهاتف أكثر تنافسية في فئته السعرية. (اليوم السابع)
