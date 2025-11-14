Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة آتية إلى "واتسآب".. ما هي؟

Lebanon 24
14-11-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1442339-638987596957555904.webp
Doc-P-1442339-638987596957555904.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقترب شركة "ميتا" من تفعيل ميزة التكامل مع تطبيقات الدردشة الخارجية داخل واتساب في أوروبا، وذلك تنفيذًا لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية (DMA).
Advertisement
 
 
وأعلنت الشركة أن الميزة ستبدأ الظهور تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، مع الحفاظ الكامل على مستوى التشفير التام بين الطرفين (E2EE) المعتمد في واتساب.


وبحسب "ميتا"، ستكون خدمتا BirdyChat و Haiket أولى خدمات المراسلة التي تدعم قابلية التشغيل البيني مع واتساب، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة بين الشركات الكبرى والناشئة حتى وإن كانت غير معروفة على نطاق واسع.
 

وسيبدأ مستخدمو واتساب في أوروبا برؤية إشعار داخل تبويب الإعدادات يوضح طريقة تفعيل الدردشة مع التطبيقات الخارجية (تطبيقات الطرف الثالث). وستكون الميزة متاحة في هواتف iOS وأندرويد فقط، في حين لن تدعمها النسخة المكتبية أو نسخة الويب أو نسخة الأجهزة اللوحية في الوقت الحالي.
 
 
وتؤكد "ميتا" أن أي تطبيق خارجي يجب أن يلتزم بمعايير التشفير نفسها المستخدمة في واتساب، مشيرةً إلى أنها لا تستطيع رؤية الرسائل المشفَّرة. وتشمل الرسائل المدعومة النصوص والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والملفات، على أن يقتصر استخدامها على الحسابات المسجّلة بأرقام هواتف داخل نطاق الدول الخاضعة لقانون الأسواق الرقمية DMA في أوروبا.


وكانت "ميتا" قد استعرضت في سبتمبر الماضي الشكل المبدئي لآلية التكامل في واتساب وماسنجر، إذ سيتمكن المستخدمون من اختيار استقبال رسائل الطرف الثالث في مجلد مستقل أو إدماجها في صندوق الوارد الأساسي، كما ستنبه الشركة المستخدمين عند توفر خدمة خارجية جديدة متوافقة مع واتساب.


ومع تأكيد "ميتا" حفظ التشفير، فقد حذرت من أن “تطبيقات الطرف الثالث قد تتعامل مع بيانات المستخدمين بطريقة مختلفة” عن سياساتها المعتادة.

مواضيع ذات صلة
ميزة "دردشات الطرف الثالث" تصل إلى مستخدمي واتساب
lebanon 24
15/11/2025 03:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قريبا ميزة جديدة من واتسآب.. ما هي؟
lebanon 24
15/11/2025 03:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يخطط لإطلاق ميزة اسم المستخدم الاختيارية عام 2026
lebanon 24
15/11/2025 03:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
lebanon 24
15/11/2025 03:55:33 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون الأسواق الرقمية

غير معروف

امل على

أوروبا

ماسنجر

واتساب

الويب

بيت أ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2025-11-14
12:00 | 2025-11-14
10:23 | 2025-11-14
08:34 | 2025-11-14
04:18 | 2025-11-14
01:45 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24