ميزة آتية إلى "واتسآب".. ما هي؟

تقترب شركة "ميتا" من تفعيل ميزة التكامل مع تطبيقات الدردشة الخارجية داخل في ، وذلك تنفيذًا لمتطلبات (DMA).

وأعلنت الشركة أن الميزة ستبدأ الظهور تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، مع الحفاظ الكامل على مستوى التشفير التام بين الطرفين (E2EE) المعتمد في واتساب.





وبحسب "ميتا"، ستكون خدمتا BirdyChat و Haiket أولى خدمات المراسلة التي تدعم قابلية التشغيل البيني مع واتساب، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة بين الشركات الكبرى والناشئة حتى وإن كانت غير معروفة على نطاق واسع.



وسيبدأ مستخدمو واتساب في أوروبا برؤية إشعار داخل تبويب الإعدادات يوضح طريقة تفعيل الدردشة مع التطبيقات الخارجية (تطبيقات الطرف الثالث). وستكون الميزة متاحة في هواتف iOS وأندرويد فقط، في حين لن تدعمها النسخة المكتبية أو نسخة أو نسخة الأجهزة اللوحية في الوقت الحالي.



وتؤكد "ميتا" أن أي تطبيق خارجي يجب أن يلتزم بمعايير التشفير نفسها المستخدمة في واتساب، مشيرةً إلى أنها لا تستطيع رؤية الرسائل المشفَّرة. وتشمل الرسائل المدعومة النصوص والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والملفات، على أن يقتصر استخدامها على الحسابات المسجّلة بأرقام هواتف داخل نطاق الدول الخاضعة لقانون الأسواق الرقمية DMA في أوروبا.





وكانت "ميتا" قد استعرضت في سبتمبر الماضي الشكل المبدئي لآلية التكامل في واتساب وماسنجر، إذ سيتمكن المستخدمون من اختيار استقبال رسائل الطرف الثالث في مجلد مستقل أو إدماجها في صندوق الوارد الأساسي، كما ستنبه الشركة المستخدمين عند توفر خدمة خارجية جديدة متوافقة مع واتساب.





ومع تأكيد "ميتا" حفظ التشفير، فقد حذرت من أن “تطبيقات الطرف الثالث قد تتعامل مع بيانات المستخدمين بطريقة مختلفة” عن سياساتها المعتادة.