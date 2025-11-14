19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
8
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ميزة آتية إلى "واتسآب".. ما هي؟
Lebanon 24
14-11-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقترب شركة "ميتا" من تفعيل ميزة التكامل مع تطبيقات الدردشة الخارجية داخل
واتساب
في
أوروبا
، وذلك تنفيذًا لمتطلبات
قانون الأسواق الرقمية
(DMA).
Advertisement
وأعلنت الشركة أن الميزة ستبدأ الظهور تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، مع الحفاظ الكامل على مستوى التشفير التام بين الطرفين (E2EE) المعتمد في واتساب.
وبحسب "ميتا"، ستكون خدمتا BirdyChat و Haiket أولى خدمات المراسلة التي تدعم قابلية التشغيل البيني مع واتساب، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة بين الشركات الكبرى والناشئة حتى وإن كانت غير معروفة على نطاق واسع.
وسيبدأ مستخدمو واتساب في أوروبا برؤية إشعار داخل تبويب الإعدادات يوضح طريقة تفعيل الدردشة مع التطبيقات الخارجية (تطبيقات الطرف الثالث). وستكون الميزة متاحة في هواتف iOS وأندرويد فقط، في حين لن تدعمها النسخة المكتبية أو نسخة
الويب
أو نسخة الأجهزة اللوحية في الوقت الحالي.
وتؤكد "ميتا" أن أي تطبيق خارجي يجب أن يلتزم بمعايير التشفير نفسها المستخدمة في واتساب، مشيرةً إلى أنها لا تستطيع رؤية الرسائل المشفَّرة. وتشمل الرسائل المدعومة النصوص والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والملفات، على أن يقتصر استخدامها على الحسابات المسجّلة بأرقام هواتف داخل نطاق الدول الخاضعة لقانون الأسواق الرقمية DMA في أوروبا.
وكانت "ميتا" قد استعرضت في سبتمبر الماضي الشكل المبدئي لآلية التكامل في واتساب وماسنجر، إذ سيتمكن المستخدمون من اختيار استقبال رسائل الطرف الثالث في مجلد مستقل أو إدماجها في صندوق الوارد الأساسي، كما ستنبه الشركة المستخدمين عند توفر خدمة خارجية جديدة متوافقة مع واتساب.
ومع تأكيد "ميتا" حفظ التشفير، فقد حذرت من أن “تطبيقات الطرف الثالث قد تتعامل مع بيانات المستخدمين بطريقة مختلفة” عن سياساتها المعتادة.
مواضيع ذات صلة
ميزة "دردشات الطرف الثالث" تصل إلى مستخدمي واتساب
Lebanon 24
ميزة "دردشات الطرف الثالث" تصل إلى مستخدمي واتساب
15/11/2025 03:55:33
15/11/2025 03:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا ميزة جديدة من واتسآب.. ما هي؟
Lebanon 24
قريبا ميزة جديدة من واتسآب.. ما هي؟
15/11/2025 03:55:33
15/11/2025 03:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يخطط لإطلاق ميزة اسم المستخدم الاختيارية عام 2026
Lebanon 24
واتساب يخطط لإطلاق ميزة اسم المستخدم الاختيارية عام 2026
15/11/2025 03:55:33
15/11/2025 03:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
15/11/2025 03:55:33
15/11/2025 03:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون الأسواق الرقمية
غير معروف
امل على
أوروبا
ماسنجر
واتساب
الويب
بيت أ
تابع
قد يعجبك أيضاً
لمستخدمي "ويندوز 11".. تعرفوا إلى خاصية تفيدكم جداً
Lebanon 24
لمستخدمي "ويندوز 11".. تعرفوا إلى خاصية تفيدكم جداً
14:00 | 2025-11-14
14/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجمات سيبرانية" تطال لبنان.. أرقامٌ تكشف عددها خلال الـ2025
Lebanon 24
"هجمات سيبرانية" تطال لبنان.. أرقامٌ تكشف عددها خلال الـ2025
12:00 | 2025-11-14
14/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تطلق جواز السفر الرقمي في Apple Wallet لاستخدامه داخل مطارات الولايات المتحدة
Lebanon 24
آبل تطلق جواز السفر الرقمي في Apple Wallet لاستخدامه داخل مطارات الولايات المتحدة
10:23 | 2025-11-14
14/11/2025 10:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير: آبل تواجه أسوأ عام في مبيعات هواتف iPhone 16e وiPhone Air
Lebanon 24
تقارير: آبل تواجه أسوأ عام في مبيعات هواتف iPhone 16e وiPhone Air
08:34 | 2025-11-14
14/11/2025 08:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بروكسل تفتح تحقيقاً مع غوغل
Lebanon 24
بروكسل تفتح تحقيقاً مع غوغل
04:18 | 2025-11-14
14/11/2025 04:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
00:38 | 2025-11-14
14/11/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
23:00 | 2025-11-13
13/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
01:44 | 2025-11-14
14/11/2025 01:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2025-11-14
لمستخدمي "ويندوز 11".. تعرفوا إلى خاصية تفيدكم جداً
12:00 | 2025-11-14
"هجمات سيبرانية" تطال لبنان.. أرقامٌ تكشف عددها خلال الـ2025
10:23 | 2025-11-14
آبل تطلق جواز السفر الرقمي في Apple Wallet لاستخدامه داخل مطارات الولايات المتحدة
08:34 | 2025-11-14
تقارير: آبل تواجه أسوأ عام في مبيعات هواتف iPhone 16e وiPhone Air
04:18 | 2025-11-14
بروكسل تفتح تحقيقاً مع غوغل
01:45 | 2025-11-14
سباق "النظارات الذكية" يشتعل عالميًا
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 03:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
15/11/2025 03:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
15/11/2025 03:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24