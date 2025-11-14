لمستخدمي "ويندوز 11".. تعرفوا إلى خاصية تفيدكم جداً

مع تسارع التحديثات في نظام 11، ما زالت بعض الميزات الخفية قادرة على مفاجأة المستخدمين، خاصة تلك التي لا تحظى بتغطية واسعة في الإعلانات الرسمية، ولا يعرفها كثيرون.

وكشفت شركة " " عن خاصية غير معروفة إلى حدّ واسع تعرف باسم إعادة التشغيل الطارئة "Emergency Restart"، والتي تمكّن المستخدمين من جهازهم فوراً عند تجمّد النظام أو توقفه عن الاستجابة.

وتأتي هذه الميزة لتوفّر بديلاً برمجياً لاستخدام الزرّ المادي للطاقة أو فصل الكهرباء، ما يجعلها مهمة خاصة عند عدم قدرة المستخدمين على الوصول إلى واجهة النظام العادية.





تفعيل الميزة



ولاستخدام ميزة إعادة التشغيل الطارئة في "ويندوز 11" اضغط على مفاتيح Ctrl + Alt + Del لاستدعاء شاشة الأمان. وأثناء استمرارك بالضغط على مفتاح Ctrl، انقر على أيقونة الطاقة في أسفل يمين الشاشة. والآن ستظهر رسالة تحذير تفيد بأن أي بيانات غير محفوظة ستُفقد، ثم انقر موافق لإتمام الأمر.





ومع ، فإن الخطوات التي تعد معقّدة نسبياً، هدفها سلامة المستخدم والبيانات، ومنع تفعيلها عن طريق الخطأ.





يذكر أن هذه الميزة ليست بمثابة إعادة ضبط المصنع أو حذف الملفات، وكل ما تفعله هو إعادة تشغيل فورية وعنيفة للنظام، أي أنها تشبه، تقريباً، فصل الطاقة بالقوة، لكنها تتم برمجياً.





كذلك، يمكن استخدام هذه الميزة عندما يتوقف النظام عن الاستجابة أو حين يكون الوصول إلى زرّ الطاقة مقيّداً أو غير ممكن.





في المقابل يستحسن تفادي هذه الميزة إذا ما زال أمامك وقت لمحاولة إيقاف أو إعادة تشغيل معتاد عبر قائمة "ابدأ"، أو تجري عمليات ضخمة للكتابة على القرص مثل عمل نسخ احتياطي، حيث قد يؤدي هذا الإجراء إلى فقدان بيانات مهمة.





وتُعدّ ميزة إعادة التشغيل الطارئة في "ويندوز 11" أداة قوية لإنقاذ الأجهزة المتجمدة أو المتوقفة عن الاستجابة، لكن ينبغي استخدامها بحكمة، فهي ستفقدك أي بيانات غير محفوظة، وتعدّ خطوة أخيرة وليس بديلاً عن الصيانة التقنية الدورية.





وباختصار، فإن هذه الميزة هي بمثابة الحل الأخير الذي تقدمه "مايكروسوفت" قبل اللجوء إلى إيقاف التشغيل بالقوة، لكن لا تعتمد عليه كإجراء يومي.