تحديث watchOS 26 من آبل.. هذا ما يتضمنه

أطلقت شركة "آبل" مؤخرا تحديث watchOS 26 الذي يأتي بحزمة من المزايا والتحسينات، أبرزها تغييرات جوهرية في طريقة التفاعل مع وجوه الساعة بما يعيد صياغة تجربة الاستخدام ويجعلها أكثر سلاسة ومرونة.وأضافت آبل في الإصدار الجديد من WatchOS 26، 4 وجوه جديدة بالكامل من بينها Exactograph بتصميم عصري مستوحى من الساعات الكلاسيكية ويقسّم الساعات والدقائق والثواني بطريقة واضحة.الوجه الثاني Flow الذي يستخدم أرقاماً زجاجية مائعة تتفاعل مع حركة المعصم وتغيّر لونها حسب الحركة.أما الوجه الثالث Waypoint الذي يعمل كبوصلة حية فيظهر موقعك بالنسبة إلى الأماكن التي خزّنتها في الخرائط أو نقاط أهتمام، ومتوفّر فقط على طرازات Ultra من الساعة.بينما الوجه الرابع Hermès Faubourg Party ، وهو وجه خاص بطرازات Hermès من الساعة، يعرض رسوما متحرّكة مستوحاة من الوقت وحركة المعصم.وتمنح هذه الوجوه المستخدمين خيارات أكثر للتخصيص وتجديد شكل الساعة، وهو ما يُعد دائمًا من العناصر التي تستقطب المستخدمين.(إرم نيوز)