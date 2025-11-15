للسيارات الكهربائية.. غوغل تطلق تحديثا جديدا على الخرائط

Advertisement

كشفت شركة عن تحديث في تطبيق "Google Maps" يُتيح لمستخدميه رؤية التوفر الفوري لمحطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية، المعروفة باسم Superchargers .وسيتم عرض هذه الميزة ضمن قسم Overview داخل التطبيق، مع تظليل بالأخضر للمحطات المتاحة.ومن شأن هذه الإضافة الصغيرة نسبياً أن تُحدث فرقاً فعلياً لقيادة السيارات الكهربائية، خصوصاً عند التخطيط لرحلات طويلة.وعادةً ما يُضطر سائقو السيارات الكهربائية إلى استخدام عدة تطبيقات لمعرفة حالة منصات الشحن، وهذا قد يسبب تأخيرات أو توتراً، خاصة في المدن الكبيرة.لكن الآن، يمكن لمستخدمي Google Maps الاطلاع فوراً على ما إذا كانت مكتظة أو غيرها، ما يساعد على تجنب الانتظار أو التوجه إلى محطة بديلة قبل فوات الأوان.والأمر يشبه إلى حد ما المراقب الملاحي للطائرات، حيث يوجه الطائرات إلى المدارج والمطارات لتجنّب الازدحام.وعلى الرغم من هذا التقدم، فإنّ بعض القيود ما زالت قائمة، من بينها أن خرائط غوغل لا تعرض بعدُ أسعار الشحن لكل محطة، أو قد تتضمّن البيانات أخطاء أو تأخيرات في التحديث.وعلى الرغم من دقة تطبيق خرائط غوغل في عرض التوفر اللحظي لمحطات الشحن، أشار المستخدمون إلى أن التطبيق قد يفشل أحياناً أو يستغرق وقتاً طويلًا للتحميل.وتمثّل ميزة اللحظي لمحطات الشحن على Google Maps خطوة مهمة باتجاه جعل استخدام السيارات الكهربائية أكثر سلاسة وأقل توتّراً، خصوصًا عند التخطيط لرحلات طويلة أو خارج المدن.(إرم نيوز)