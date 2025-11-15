Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

للسيارات الكهربائية.. غوغل تطلق تحديثا جديدا على الخرائط

Lebanon 24
15-11-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1442384-638987760262858810.webp
Doc-P-1442384-638987760262858810.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشفت شركة غوغل عن تحديث في تطبيق "Google  Maps"  يُتيح لمستخدميه رؤية التوفر الفوري لمحطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية، المعروفة باسم Superchargers .
Advertisement

وسيتم عرض هذه الميزة ضمن قسم Overview داخل التطبيق، مع تظليل بالأخضر للمحطات المتاحة.

ومن شأن هذه الإضافة الصغيرة نسبياً أن تُحدث فرقاً فعلياً لقيادة السيارات الكهربائية، خصوصاً عند التخطيط لرحلات طويلة.

وعادةً ما يُضطر سائقو السيارات الكهربائية إلى استخدام عدة تطبيقات لمعرفة حالة منصات الشحن، وهذا قد يسبب تأخيرات أو توتراً، خاصة في المدن الكبيرة.

لكن الآن، يمكن لمستخدمي Google Maps الاطلاع فوراً على ما إذا كانت المحطات مكتظة أو غيرها، ما يساعد على تجنب الانتظار أو التوجه إلى محطة بديلة قبل فوات الأوان.

والأمر يشبه إلى حد ما المراقب الملاحي للطائرات، حيث يوجه الطائرات إلى المدارج والمطارات لتجنّب الازدحام.

وعلى الرغم من هذا التقدم، فإنّ بعض القيود ما زالت قائمة، من بينها أن خرائط غوغل لا تعرض بعدُ أسعار الشحن لكل محطة، أو قد تتضمّن البيانات أخطاء أو تأخيرات في التحديث.

وعلى الرغم من دقة تطبيق خرائط غوغل في عرض التوفر اللحظي لمحطات الشحن، أشار المستخدمون إلى أن التطبيق قد يفشل أحياناً أو يستغرق وقتاً طويلًا للتحميل.

وتمثّل ميزة العرض اللحظي لمحطات الشحن على Google Maps خطوة مهمة باتجاه جعل استخدام السيارات الكهربائية أكثر سلاسة وأقل توتّراً، خصوصًا عند التخطيط لرحلات طويلة أو خارج المدن.(إرم نيوز)

مواضيع ذات صلة
كيف تتحقق من إصدار خرائط غوغل الجديد على هاتفك الأندرويد؟
lebanon 24
15/11/2025 13:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مايكروسوفت تطلق تحديثا لأنظمة Windows 11.. ما الجديد؟
lebanon 24
15/11/2025 13:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تختار تقنيات غوغل لتشغيل تحديث سيري الجديد في iOS 26.4
lebanon 24
15/11/2025 13:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"غوغل" تطلق تطبيقًا جديدا للبحث على ويندوز‎‏
lebanon 24
15/11/2025 13:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24

المحطات

المطار

الملاح

الملا

العرض

بيرة

غوغل

حيان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2025-11-15
23:00 | 2025-11-14
16:00 | 2025-11-14
14:00 | 2025-11-14
12:00 | 2025-11-14
10:23 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24