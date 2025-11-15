Advertisement

متفرقات

إختراق كامل "بضغطة زر"… ثغرة تهدد مستخدمي "ويندوز" حول العالم

Lebanon 24
15-11-2025 | 14:00
أطلقت شركة "مايكروسوفت" تنبيهًا أمنيًا عاجلًا لمستخدمي ويندوز 10 و11 بعد تأكيد استغلال ثغرة خطيرة في نواة النظام تسمح للمهاجمين بالحصول على صلاحيات كاملة عند نجاح الهجوم.
الثغرة المعروفة باسم CVE-2025-62215 تتيح للمهاجم – بعد حصوله على وصول أولي للجهاز – رفع صلاحياته إلى أعلى مستوى، وهي خطوة تُعدّ جوهرية في هجمات الفدية والتجسّس الإلكتروني.
 وتشير مايكروسوفت إلى أن مستخدمي الإصدارات المدعومة أو الخاضعة للتحديثات الأمنية الموسّعة من ويندوز 10 و11 هم الأكثر عرضة.

ونبّهت الشركة إلى ضرورة تثبيت التحديث الأمني فورًا، حتى لو كان خارج الجدول المعتاد، لأن الثغرة تُستخدم بالفعل، ما يجعل أي تأخير في التحديث مخاطرة مباشرة بتحوّل الجهاز إلى هدف كامل أو نقطة انطلاق لهجمات داخل الشبكة.

وتوصي مايكروسوفت أيضًا بتعزيز الحماية عبر كلمات سر قوية، وتفعيل التحقق المزدوج، وتجنّب فتح الروابط والمرفقات المشبوهة، بينما يجب على المؤسسات إعطاء الأولوية للأجهزة الأكثر حساسية.

وتؤكد الشركة أن الخطر واقعي وليس نظريًا، وأن التعامل السريع مع التحديثات هو خط الدفاع الأول قبل انتشار الهجمات بشكل أوسع.
 
