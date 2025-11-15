كيف تقلّل بصمتك الرقمية؟ خطوات تحمي هويتك على الإنترنت

18
متفرقات
في عصر تتكدّس فيه الحسابات والمنشورات عبر الإنترنت، تصبح البصمة الرقمية أكبر مما يمكن السيطرة عليه. وللبدء في تقليلها، ينصح الخبراء بالبحث عن اسمك عبر محركات البحث لمعرفة المواقع التي تحتوي على معلوماتك، لأن إزالتك بالكامل من الإنترنت شبه مستحيلة، لكن الحد من ظهورك ممكن.
وتساعد خدمات إزالة البيانات مثل Incogni وDeleteMe في تقديم طلبات حذف لوسطاء البيانات الذين يجمعون معلومات المستخدمين ويبيعونها، رغم أنها لا تشمل السجلات العامة أو كل محتوى التواصل.
كما توفر
غوغل
أداة Results About You التي تنبّهك عند ظهور بياناتك في نتائج البحث، وتسمح بطلب حذفها مباشرة.
أما حسابات التواصل الاجتماعي، فهي من أكبر مصادر البيانات، لذلك يُنصح بتعديل إعدادات الخصوصية، منع فهرسة الحسابات، وتعطيل ميزات التتبع. والحسابات المهجورة يفضل حذفها بالكامل بعد حفظ الأرشيف إن رغبت.
ويساعد إجراء فحص الخصوصية في غوغل على وقف حفظ السجل والموقع، ومراجعة الأجهزة والتطبيقات المرتبطة بحسابك، وحذف غير الضروري منها.
وبشكل عام، تخفيض بصمتك الرقمية عملية مستمرة تتطلب متابعة، لكن تطبيق هذه الخطوات يحدّ كثيراً من ظهور معلوماتك ويمنحك تحكماً أكبر بخصوصيتك.
