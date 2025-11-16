23
لمشاركة الملفات الكبيرة بأمان.. إليك أفضل خطوة
Lebanon 24
16-11-2025
|
02:00
A-
A+
عادة ما تسمح خدمات البريد الإلكتروني بإرسال مرفقات بحجم 20 أو 25 ميغابايت، ولذلك يتعين على المستخدم البحث عن بدائل أخرى عند الرغبة في مشاركة الملفات كبيرة الحجم.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء
الألمانية
، يمكن للمستخدم تحميل مثل هذه الملفات على خدمات الحوسبة السحابية مثل آبل آي كلاود (iCloud) وغوغل درايف (Drive) ومايكروسوفت وان درايف (Onedrive)، ثم نسخ رابط تنزيل الملفات وإرساله عبر البريد الإلكتروني.
علاوة على أنه يمكن استعمال خدمات نقل الملفات، التي لا تتطلب إنشاء حساب مستخدم أو تسجيل الدخول، ولكن المستخدم عادة ما يفقد البيانات ورابط التنزيل بعدة عدة أيام.
تشفير البيانات
وأوضحت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية أنه من الأفضل عند اختيار مثل هذه الخدمات الاعتماد على الخدمة، التي توفر تشفيرا كاملا للبيانات، ويمكن استعمالها بدون كشف هوية المستخدم.
وقامت هيئة " كونسومينتنبوند"
الهولندية
باختبار 11 خدمة مجانية لنقل الملفات، وأظهرت نتائج الاختبار أن أفضل خدمة نقل ملفات هي " كي بي إن سكيور فايل ترانسفير" (KPN Secure File Transfer) الهولندية، والتي تتيح نقل الملفات بحجم 4 غيغابايت كحد أقصى، وتليها خدمة تريسورت سيند "Tresorit Send"
السويسرية
، والتي تتيح نقل 5 غيغابايت من الملفات.
وتقوم هذه الخدمات بتخزين البيانات لمدة أقصاها 7 أيام، وتوفر تشفيرا شاملا لحماية البيانات، ويمكن استعمالها مع إخفاء الهوية، ولكن هناك العديد من الخدمات الأخرى، التي تتطلب عنوان بريد إلكتروني وأحيانا عنوان بريد إلكتروني للمستلم.
برنامج زيب- 7 (7-Zip)
وإذا اضطر المستخدم إلى استعمال خدمة نقل ملفات لا توفر تشفيرا للبيانات أو عند الحاجة إلى إرسال معلومات حساسة عبر البريد الإلكتروني، فإنه يمكن للمستخدم تشفير البيانات بنفسه عن طريق استعمال البرنامج المجاني زيب- 7.
ويمكن لهذا البرنامج تشفير البيانات وتأمينها بكلمة مرور أثناء ضغط الملفات، وبالطبع يتعين على المستخدم إبلاغ المستلم بكلمة المرور بشكل آمن بواسطة الهاتف مثلا أو الاتفاق على "كلمة مرور دائمة" مع الأشخاص، الذين ترسل لهم ملفات زيب بشكل متكرر.
(الجزيرة نت)
