18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
7
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
لأصحاب السيارات الكهربائية.. ميزة جديدة إليكم في Google Maps تعرفوا عليها!
Lebanon 24
16-11-2025
|
05:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
غوغل
عن تحديث لتطبيق Google Maps يتيح للمستخدمين رؤية التوفر اللحظي لمحطات الشحن السريع "Superchargers" مع تظليل
المحطات
المتاحة بالأخضر ضمن قسم Overview، وهذه الإضافة، رغم بساطتها، تُسهّل القيادة الكهربائية خاصة عند التخطيط لرحلات طويلة.
Advertisement
سابقًا كان سائقو السيارات الكهربائية يحتاجون لعدة تطبيقات لمعرفة حالة الشحن ما يسبب تأخيرات وتوتراً في المدن الكبيرة، الآن يمكنهم معرفة ازدحام المحطات أو توفرها فوراً وتجنب الانتظار أو التوجه لمحطة بديلة، شبيهة بعمل المراقب الملاحي للطائرات.
رغم هذا التقدم، خرائط غوغل لا تعرض بعدُ أسعار الشحن لكل محطة وقد تحتوي البيانات أحياناً على أخطاء أو تأخيرات، كما أن التطبيق أحيانًا يتأخر في التحميل أو يتوقف عن العمل مؤقتًا.
ميزة
العرض
اللحظي تُسهل استخدام السيارات الكهربائية وتجعل التخطيط للرحلات الطويلة أقل توتراً ومع إمكانية استخدام الخرائط بلا
إنترنت
تصبح التنقلات أسهل في أي مكان، لكن للاستفادة الكاملة يحتاج النظام لمزيد من الوظائف مثل عرض الأسعار وإدارة التحميل وتوجيه المستخدمين بدقة أكبر، وهذا التطور يعكس جدّية غوغل في جعل تجربة القيادة الكهربائية أكثر سلاسة وأقل اعتماداً على الحظ أو الانتظار. (آرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
من بلدية حارة صيدا.. تحذير لأصحاب المولدات الكهربائية!
Lebanon 24
من بلدية حارة صيدا.. تحذير لأصحاب المولدات الكهربائية!
16/11/2025 21:53:02
16/11/2025 21:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!
16/11/2025 21:53:02
16/11/2025 21:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
للسيارات الكهربائية.. غوغل تطلق تحديثا جديدا على الخرائط
Lebanon 24
للسيارات الكهربائية.. غوغل تطلق تحديثا جديدا على الخرائط
16/11/2025 21:53:02
16/11/2025 21:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سناب تضيف ميزات جديدة لمشتركي "+Snapchat"... تعرّف عليها!
Lebanon 24
سناب تضيف ميزات جديدة لمشتركي "+Snapchat"... تعرّف عليها!
16/11/2025 21:53:02
16/11/2025 21:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
المحطات
الطويل
الملاح
إنترنت
الملا
العرض
كاني
بيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
جسم فضائي يربك العلماء… فما القصة؟
Lebanon 24
جسم فضائي يربك العلماء… فما القصة؟
13:15 | 2025-11-16
16/11/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تتيح ميزة ذكية.. ضغطة واحدة لتنظيف صورك واستعادة مساحة الهاتف
Lebanon 24
غوغل تتيح ميزة ذكية.. ضغطة واحدة لتنظيف صورك واستعادة مساحة الهاتف
10:08 | 2025-11-16
16/11/2025 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتطورة جداً.. إليكم مواصفات نظارة "Even G2" الجديدة
Lebanon 24
مُتطورة جداً.. إليكم مواصفات نظارة "Even G2" الجديدة
05:00 | 2025-11-16
16/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمشاركة الملفات الكبيرة بأمان.. إليك أفضل خطوة
Lebanon 24
لمشاركة الملفات الكبيرة بأمان.. إليك أفضل خطوة
02:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تقلّل بصمتك الرقمية؟ خطوات تحمي هويتك على الإنترنت
Lebanon 24
كيف تقلّل بصمتك الرقمية؟ خطوات تحمي هويتك على الإنترنت
23:00 | 2025-11-15
15/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
15:48 | 2025-11-15
15/11/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
01:45 | 2025-11-16
16/11/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ينظرُ نتنياهو إلى لبنان.. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
هكذا ينظرُ نتنياهو إلى لبنان.. هل اقتربت الحرب؟
16:30 | 2025-11-15
15/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
13:15 | 2025-11-16
جسم فضائي يربك العلماء… فما القصة؟
10:08 | 2025-11-16
غوغل تتيح ميزة ذكية.. ضغطة واحدة لتنظيف صورك واستعادة مساحة الهاتف
05:00 | 2025-11-16
مُتطورة جداً.. إليكم مواصفات نظارة "Even G2" الجديدة
02:00 | 2025-11-16
لمشاركة الملفات الكبيرة بأمان.. إليك أفضل خطوة
23:00 | 2025-11-15
كيف تقلّل بصمتك الرقمية؟ خطوات تحمي هويتك على الإنترنت
16:00 | 2025-11-15
بطء الإنترنت يزعجك؟ الخبراء يكشفون أهم 5 أسباب وحلولها
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 21:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 21:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 21:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24