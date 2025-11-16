لأصحاب السيارات الكهربائية.. ميزة جديدة إليكم في Google Maps تعرفوا عليها!

Advertisement

سابقًا كان سائقو السيارات الكهربائية يحتاجون لعدة تطبيقات لمعرفة حالة الشحن ما يسبب تأخيرات وتوتراً في المدن الكبيرة، الآن يمكنهم معرفة ازدحام المحطات أو توفرها فوراً وتجنب الانتظار أو التوجه لمحطة بديلة، شبيهة بعمل المراقب الملاحي للطائرات.رغم هذا التقدم، خرائط غوغل لا تعرض بعدُ أسعار الشحن لكل محطة وقد تحتوي البيانات أحياناً على أخطاء أو تأخيرات، كما أن التطبيق أحيانًا يتأخر في التحميل أو يتوقف عن العمل مؤقتًا.ميزة اللحظي تُسهل استخدام السيارات الكهربائية وتجعل التخطيط للرحلات الطويلة أقل توتراً ومع إمكانية استخدام الخرائط بلا تصبح التنقلات أسهل في أي مكان، لكن للاستفادة الكاملة يحتاج النظام لمزيد من الوظائف مثل عرض الأسعار وإدارة التحميل وتوجيه المستخدمين بدقة أكبر، وهذا التطور يعكس جدّية غوغل في جعل تجربة القيادة الكهربائية أكثر سلاسة وأقل اعتماداً على الحظ أو الانتظار. (آرم نيوز)