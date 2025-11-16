Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تتيح ميزة ذكية.. ضغطة واحدة لتنظيف صورك واستعادة مساحة الهاتف

Lebanon 24
16-11-2025 | 10:08
يعاني مستخدمو الهواتف الذكية غالبًا من مشكلة امتلاء الذاكرة، ما يدفعهم للبحث عن طرق سريعة لاستعادة مساحة التخزين دون فقدان الملفات المهمة.

في هذا الإطار، أعلنت غوغل عن تحديث جديد لتطبيق Google Photos يقدّم أداة ذكية لتحرير مساحة الهاتف بضغطة واحدة عبر تنظيف الملفات غير الضرورية بسهولة.
تنظيم الصور
الميزة الأبرز هي photo stacking أو "تجميع الصور المتشابهة"، التي تجمع لقطات متقاربة زمنياً مثل الصور لنفس المشهد أو الشخص داخل مجموعة واحدة. يقترح التحديث أيضًا أفضل صورة في كل مجموعة، مع إمكانية حذف البقية بضغطة واحدة.


حذف النسخ المكررة
تعتمد الأداة على الذكاء الاصطناعي لتقييم وضوح الصور وتركيزها، واختيار الأفضل، مما يوفر على المستخدم عناء التصفية اليدوية ويحافظ على مكتبة نظيفة بدون تكرار.


استرجاع مساحة التخزين
بحذف الصور المكررة أو غير الضرورية، يمكن استعادة مساحة كبيرة من الهاتف أو التخزين المحلي، ما يقلّل الحاجة للاشتراك في خطط Google One المدفوعة. ميزة photo stacking متاحة الآن لجميع مستخدمي Google Photos، وليس فقط على أجهزة بيكسل، وتعكس توجه غوغل لتعزيز أدواتها بالذكاء الاصطناعي لتكون سهلة الاستخدام للجميع.


طرح تدريجي
التحديث سيصل أولًا لمستخدمي أندرويد ثم iOS. لتفعيل الميزة، يمكن الدخول إلى إعدادات التطبيق ثم التفضيلات واختيار Group similar photos.


الميزة الجديدة تجعل إدارة الصور أسهل وأكثر كفاءة، خصوصًا لمن يلتقطون الكثير من الصور المتشابهة. عبر تجميع الصور وحذف النسخ الزائدة بضغطة واحدة، يمكن استعادة مساحة التخزين بسرعة دون التضحية بالصور المهمة، ما يجعل التحديث خطوة مهمة لتنظيم الفوضى الرقمية على الهواتف.
الذكاء الاصطناعي

إدارة الصور

درويد

كاني

بيرة

تيار

تركي

صفية

