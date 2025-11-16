Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

جسم فضائي يربك العلماء… فما القصة؟

Lebanon 24
16-11-2025 | 13:15
أعاد عالم الفلك في جامعة هارفارد آفي لوب إشعال النقاش العلمي حول الجسم البينجمي "أطلس/31"، مؤكداً أن سلوكه لا يتوافق مع خصائص المذنبات الطبيعية، مرجحاً احتمال امتلاكه أصلاً اصطناعياً.
وفي تدوينة نشرها عبر "بوابة تيلغرام الفلكية"، أوضح لوب أن بقاء "أطلس/31" متماسكاً دون تفكك رغم اقترابه من الشمس يُعد ظاهرة غير مألوفة في المذنبات. وتشير صور التقطت في 11 تشرين الأول إلى أن الجسم لا يظهر أي علامات انهيار أو تفتت، بل يواصل نشاطه ككتلة واحدة، وهو ما وصفه لوب بأنه "شذوذ جديد" بحاجة إلى تفسير علمي.

وبحسب لوب، فإن هذا السلوك يعزز شكوك فريق من العلماء الذين يستبعدون كونه جسماً طبيعياً، ويرجّحون احتمال أن يكون مركبة فضائية غريبة ذات تصميم غير معروف.

وكان لوب قد طرح سابقاً فرضية تفيد بأن المناورة غير المعتادة التي قام بها الجسم قد نتجت عن انبعاث عمود غازي ضخم تسبب بفقدان نصف كتلته تقريباً.

ومنذ اكتشافه في 1 تموز الماضي، اعتبر العلماء "أطلس/31" مذنباً بينجمياً قادماً من نظام شمسي آخر. وتُقدّر ذؤابته بنحو 24 كيلومتراً، فيما تشير نماذج حاسوبية إلى أن عمره يتجاوز 7.5 مليارات سنة، ما قد يجعله أقدم مذنب معروف حتى الآن.

وكان لوب قد قال في تصريحات سابقة إن المذنب مرّ خلال الأشهر الماضية بـ"تطور غير طبيعي"، شمل تغيراً غريباً في لونه، إضافة إلى إصداره ضوءاً خاصاً مشابهاً لتوهج مصابيح السيارات، رغم عدم تحديد مصدر هذا الضوء، مرجحاً وجود مصدر طاقة مجهول قادر على بثه لمسافات شاسعة. (ارم نيوز)
جامعة هارفارد

غير معروف

ارم نيوز

آفي لوب

النقاش

الفلك

العلم

جامع

