تكنولوجيا وعلوم

آيفون 17 يربك خطط سامسونغ… تعديلات جذرية تطال Galaxy S26

Lebanon 24
16-11-2025 | 23:00
تسبّب إطلاق آيفون 17 الأساسي من أبل، في تعديل خطط سامسونغ الأصلية لسلسلة galaxy S26، بعدما كانت الشركة الكورية تنوي إجراء تغييرات واسعة على تشكيلتها، تشمل استبدال طراز Plus بنسخة Edge فائقة النحافة، وإضافة تسمية Pro للطراز الأساسي.
لكن بعد تسريبات متعددة، تخلّت سامسونغ أولًا عن تسمية Pro، ثم ألغت أو أجّلت إطلاق S26 Edge بسبب فشل تجربة S25 Edge، لتعود سلسلة S26 إلى شكلها التقليدي.

وكشف تقرير كوري جديد أن سامسونغ كانت تخطط لطراز S26 الأساسي بتصميم أنحف (سماكة 6.9 ملم) مع بطارية كبيرة 4900 mAh وشاشة أكبر، وهي مواصفات كانت تبرّر تغيير الاسم. لكن إطلاق أبل لآيفون 17 الأساسي بشاشة 6.3 بوصة و120 هرتز وهو تحسين كبير بنفس سعر الجيل السابق أربك خطط سامسونغ، لأنها كانت تنوي رفع سعر S26 النحيف.

وبسبب المنافسة المباشرة من آيفون 17، أعادت سامسونغ تصميم الهاتف، فعادت لسماكة 7.2 ملم وبطارية 4300 mAh، ما جعل سلسلة Galaxy S26 المنتظرة لعام 2026 أقل جرأة وتغييرًا مما كان متوقعًا في البداية. (العربية)
