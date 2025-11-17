23
تكنولوجيا وعلوم
مركبات معيارية ذكية لأول مرة في العالم.. أبوظبي تفتتح فصلاً جديدًا في النقل الذكي
Lebanon 24
17-11-2025
|
05:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في
أبوظبي
، أول تشغيل عالمي للمركبات المعيارية الذكية، وذلك على هامش مشاركته في معرض "دريفت إكس 2025" ضمن "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة"، في خطوة تعزّز موقع الإمارة كمنصة رائدة لتقنيات التنقّل المبتكر.
المركبات المعيارية، المطوَّرة من شركة "NExT"، هي وحدات ذكية قابلة لإعادة التشكيل؛ يمكن ربطها أو فصلها بحسب عدد الركاب وطبيعة التشغيل، ما يسمح بتسيير وحدات منفردة في الأوقات الهادئة أو تشكيل «قطار حضري» قصير في أوقات الذروة، بما يحدّ من الازدحام والانبعاثات من دون الحاجة إلى بنية تحتية جديدة.
ويجري تنفيذ أول تجربة تشغيلية لهذه المركبات متعددة الوحدات في
جزيرة ياس
، بالشراكة مع
شركة الإمارات
لتعليم القيادة، و"Liftango" و"Paradigma Innovation Hub"، على أن تُستخدم أيضًا كمنصة لاختبار أنظمة التشغيل الذكي والتحكم عن بُعد تمهيدًا للتوسع التدريجي في تطبيقات القيادة الذاتية في أبوظبي.
وأكد الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو منظومة نقل أكثر تكاملًا وذكاءً واستدامة، فيما اعتبر أنطونيو غوادانيينو من "NExT" أن هذه المركبات تقدّم حلًا عمليًا جاهزًا للتطبيق فورًا، يعالج تحديات الازدحام وخدمات الميل الأول والأخير، ويرسم ملامح النقل الحضري خلال العقد المقبل. (العين)
