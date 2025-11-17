Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تستعد لإطلاق تسجيل المكالمات مباشرة على هواتف "بيكسل"

Lebanon 24
17-11-2025 | 10:33
A-
A+
Doc-P-1443330-638989977800780666.png
Doc-P-1443330-638989977800780666.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدو أن مالكي هواتف "Google Pixel" على موعد مع واحدة من أكثر الميزات طلبًا منذ سنوات: تسجيل المكالمات الهاتفية من تطبيق الاتصال الأساسي، من دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية مشكوك في جودتها أو قانونيتها.
Advertisement

بحسب تسريبات نشرها موقع "android authority"، تعمل غوغل على تفعيل خيار جديد داخل تطبيق "Google Phone" يتيح للمستخدمين تسجيل مكالماتهم صوتيًا بسهولة. الميزة، وفق المعلومات المتداولة، ستكون متاحة لهواتف سلسلة "Pixel 6" وما تلاها، أي لكل الأجهزة التي طُرحت في الأسواق منذ تشرين الاول 2021، شرط أن تعمل بنظام "android 14" أو إصدار أحدث، وأن يكون التطبيق محدَّثًا إلى نسخته الأخيرة.

عمليًا، سيجد المستخدم داخل إعدادات تطبيق الهاتف قسمًا مخصصًا للتسجيل، يمكن من خلاله اختيار نمط الاستخدام المناسب: تسجيل جميع المكالمات الواردة والصادرة تلقائيًا، أو حصر التسجيل بأرقام معيّنة من لائحة الأسماء، أو تضمين المكالمات القادمة من أرقام غير معروفة. كما تتيح الميزة بدء التسجيل يدويًا أثناء المكالمة، مع إشعار واضح للطرفين بأن التسجيل قد بدأ، في محاولة للتوفيق بين الراحة التقنية ومتطلبات الخصوصية والقوانين المحلية.

أهمية هذه الإضافة لا تتعلق فقط براحة المستخدم، بل أيضًا بترتيب سوق التطبيقات المرتبطة بتسجيل المكالمات على أندرويد. فوجود خيار رسمي من غوغل يعني أن كثيرًا من التطبيقات الخارجية، التي يلجأ إليها المستخدمون اليوم، قد تفقد جزءًا من دورها، خاصة أن تطبيق "Google Phone" متوافر أصلًا لعدد كبير من هواتف أندرويد من علامات تجارية مختلفة عبر "play store". وهذا يفتح الباب أمام احتمال توسّع الميزة مستقبلًا خارج هواتف "بيكسل"، لتصبح متاحة لأي جهاز يعتمد تطبيق غوغل كخيار اتصال افتراضي. (tech advisor)

 
 
مواضيع ذات صلة
غوغل تختبر تجربة تصفح شبيهة بالحاسوب على هواتف بيكسل عبر كروم
lebanon 24
17/11/2025 19:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"أبل" تعتمد نموذج "جيميناي" من "غوغل" لتعزيز "سيري"
lebanon 24
17/11/2025 19:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"الداخلية" و"الخارجية" عن الإنتخابات النيابيّة: تسجيل 87067 طلباً
lebanon 24
17/11/2025 19:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno15 الجديد المتميز بمواصفات قوية
lebanon 24
17/11/2025 19:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24

android authority

play store

غير معروف

android

القادمة

درويد

دمين

ساسي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:28 | 2025-11-17
10:24 | 2025-11-17
10:16 | 2025-11-17
09:36 | 2025-11-17
08:42 | 2025-11-17
05:05 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24