"غوغل" تستعد لإطلاق تسجيل المكالمات مباشرة على هواتف "بيكسل"
Lebanon 24
17-11-2025
|
10:33
A-
A+
يبدو أن مالكي هواتف "Google Pixel" على موعد مع واحدة من أكثر الميزات طلبًا منذ سنوات: تسجيل المكالمات الهاتفية من تطبيق الاتصال الأساسي، من دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية مشكوك في جودتها أو قانونيتها.
بحسب تسريبات نشرها موقع "
android authority
"، تعمل
غوغل
على تفعيل خيار جديد داخل تطبيق "Google Phone" يتيح للمستخدمين تسجيل مكالماتهم صوتيًا بسهولة. الميزة، وفق المعلومات المتداولة، ستكون متاحة لهواتف سلسلة "Pixel 6" وما تلاها، أي لكل الأجهزة التي طُرحت في الأسواق منذ تشرين الاول 2021، شرط أن تعمل بنظام "
android
14" أو إصدار أحدث، وأن يكون التطبيق محدَّثًا إلى نسخته الأخيرة.
عمليًا، سيجد المستخدم داخل إعدادات تطبيق الهاتف قسمًا مخصصًا للتسجيل، يمكن من خلاله اختيار نمط الاستخدام المناسب: تسجيل جميع المكالمات الواردة والصادرة تلقائيًا، أو حصر التسجيل بأرقام معيّنة من لائحة الأسماء، أو تضمين المكالمات
القادمة
من أرقام غير معروفة. كما تتيح الميزة بدء التسجيل يدويًا أثناء المكالمة، مع إشعار واضح للطرفين بأن التسجيل قد بدأ، في محاولة للتوفيق بين الراحة التقنية ومتطلبات الخصوصية والقوانين المحلية.
أهمية هذه الإضافة لا تتعلق فقط براحة المستخدم، بل أيضًا بترتيب سوق التطبيقات المرتبطة بتسجيل المكالمات على أندرويد. فوجود خيار رسمي من غوغل يعني أن كثيرًا من التطبيقات الخارجية، التي يلجأ إليها المستخدمون اليوم، قد تفقد جزءًا من دورها، خاصة أن تطبيق "Google Phone" متوافر أصلًا لعدد كبير من هواتف أندرويد من علامات تجارية مختلفة عبر "
play store
". وهذا يفتح الباب أمام احتمال توسّع الميزة مستقبلًا خارج هواتف "بيكسل"، لتصبح متاحة لأي جهاز يعتمد تطبيق غوغل كخيار اتصال افتراضي. (tech advisor)
