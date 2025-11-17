19
بالفيديو.. "روبوت" صيني يقوم بالأعمال المنزلية!
عرضت الشركة
الصينية
الناشئة "مايند أون" (MindOn) روبوتات "جي 1" (G1) من شركة "يونيتري" (Unitree) وهي تقوم بمجموعة من الوظائف المنزلية المتنوعة بدءا من تنظيف المنزل وفتح الستائر وحتى فتح الهدايا والطهي، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ديجيتال تريندز".
وتعمل شركة "مايند أون" بشكل رئيسي في تدريب الروبوتات الذكية على المهام المختلفة، ويوضح التقرير أن الشركة صممت عقلا أو نموذج ذكاء اصطناعي قادراً على تأدية هذه الوظائف.
ويعد
روبوت
"جي 1"
بشكل عام
من الخيارات المفضلة لعملاء الروبوتات حول العالم، إذ تتيح قدراته اختبار نماذج
الذكاء الاصطناعي
المختلفة أو السيناريوهات البرمجية المختلفة التي يمكن للروبوت أن يوجَد ويعمل بها.
وأثار المقطع مجموعة من الأسئلة لدى المستخدمين في منصات التواصل الاجتماعي، فرغم كونه لا يضم أي مونتاج أو مساعدة خارجية للروبوت، فإن المستخدمين تساءلوا إن كانت هذه الوظائف تمت بشكل آلي ومؤتمت أم تضمنت تدخلاً بشرياً.
وتأسست شركة "مايند أون" على يد تو
تشين
تشين التي كانت مهندسة أبحاث سابقة في قسم الروبوتات بشركة "تينسينت"، وهي المسؤولة عن تطوير الخوارزمية التي مكنت
التحكم في
روبوتات "تينسينت" المختلفة، كما تحمل براءة الاختراع لعدد من الابتكارات الروبوتية المختلفة.
ويذكر بأن فكرة الروبوتات المنزلية انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة، إذ شهدنا
الكشف عن
روبوت "نيو" الذي يأتي بتصميم بشري أكثر، فضلا عن روبوت "باتلر"(Butler) الذي كشفت عنه شركة "فيغر" (Figure) الأميركية.
(الجزيرة نت)
