بالفيديو.. "روبوت" صيني يقوم بالأعمال المنزلية!

عرضت الشركة الناشئة "مايند أون" (MindOn) روبوتات "جي 1" (G1) من شركة "يونيتري" (Unitree) وهي تقوم بمجموعة من الوظائف المنزلية المتنوعة بدءا من تنظيف المنزل وفتح الستائر وحتى فتح الهدايا والطهي، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ديجيتال تريندز".

وتعمل شركة "مايند أون" بشكل رئيسي في تدريب الروبوتات الذكية على المهام المختلفة، ويوضح التقرير أن الشركة صممت عقلا أو نموذج ذكاء اصطناعي قادراً على تأدية هذه الوظائف.





ويعد "جي 1" من الخيارات المفضلة لعملاء الروبوتات حول العالم، إذ تتيح قدراته اختبار نماذج المختلفة أو السيناريوهات البرمجية المختلفة التي يمكن للروبوت أن يوجَد ويعمل بها.





وأثار المقطع مجموعة من الأسئلة لدى المستخدمين في منصات التواصل الاجتماعي، فرغم كونه لا يضم أي مونتاج أو مساعدة خارجية للروبوت، فإن المستخدمين تساءلوا إن كانت هذه الوظائف تمت بشكل آلي ومؤتمت أم تضمنت تدخلاً بشرياً.





وتأسست شركة "مايند أون" على يد تو تشين التي كانت مهندسة أبحاث سابقة في قسم الروبوتات بشركة "تينسينت"، وهي المسؤولة عن تطوير الخوارزمية التي مكنت روبوتات "تينسينت" المختلفة، كما تحمل براءة الاختراع لعدد من الابتكارات الروبوتية المختلفة.