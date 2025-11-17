Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بالفيديو.. "روبوت" صيني يقوم بالأعمال المنزلية!

Lebanon 24
17-11-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1443446-638990232655163365.jpeg
Doc-P-1443446-638990232655163365.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عرضت الشركة الصينية الناشئة "مايند أون" (MindOn) روبوتات "جي 1" (G1) من شركة "يونيتري" (Unitree) وهي تقوم بمجموعة من الوظائف المنزلية المتنوعة بدءا من تنظيف المنزل وفتح الستائر وحتى فتح الهدايا والطهي، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ديجيتال تريندز".
Advertisement
 
 
وتعمل شركة "مايند أون" بشكل رئيسي في تدريب الروبوتات الذكية على المهام المختلفة، ويوضح التقرير أن الشركة صممت عقلا أو نموذج ذكاء اصطناعي قادراً على تأدية هذه الوظائف.


ويعد روبوت "جي 1" بشكل عام من الخيارات المفضلة لعملاء الروبوتات حول العالم، إذ تتيح قدراته اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة أو السيناريوهات البرمجية المختلفة التي يمكن للروبوت أن يوجَد ويعمل بها.


وأثار المقطع مجموعة من الأسئلة لدى المستخدمين في منصات التواصل الاجتماعي، فرغم كونه لا يضم أي مونتاج أو مساعدة خارجية للروبوت، فإن المستخدمين تساءلوا إن كانت هذه الوظائف تمت بشكل آلي ومؤتمت أم تضمنت تدخلاً بشرياً.


وتأسست شركة "مايند أون" على يد تو تشين تشين التي كانت مهندسة أبحاث سابقة في قسم الروبوتات بشركة "تينسينت"، وهي المسؤولة عن تطوير الخوارزمية التي مكنت التحكم في روبوتات "تينسينت" المختلفة، كما تحمل براءة الاختراع لعدد من الابتكارات الروبوتية المختلفة.


ويذكر بأن فكرة الروبوتات المنزلية انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة، إذ شهدنا الكشف عن روبوت "نيو" الذي يأتي بتصميم بشري أكثر، فضلا عن روبوت "باتلر"(Butler) الذي كشفت عنه شركة "فيغر" (Figure) الأميركية. (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في الحمامص
lebanon 24
18/11/2025 02:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني لـ"ملك إسبانيا": مستعدون للعمل لبناء شراكة استراتيجية شاملة وأكثر استقرارا
lebanon 24
18/11/2025 02:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني لـ"ملك إسبانيا": مستعدون للعمل لبناء شراكة استراتيجية شاملة وأكثر استقرارا
lebanon 24
18/11/2025 02:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد "غوغل".. سماعة منزلية مدعومة بـ"Gemini"
lebanon 24
18/11/2025 02:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

التحكم في

الكشف عن

بشكل عام

الجزيرة

الصينية

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-11-17
10:33 | 2025-11-17
10:28 | 2025-11-17
10:24 | 2025-11-17
10:16 | 2025-11-17
09:36 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24