تكنولوجيا وعلوم

من "آكس".. خدمة جديدة مع "تشفير كامل"

Lebanon 24
17-11-2025 | 16:00
أطلقت منصة "آكس"، تويتر سابقاً، نظام المراسلة الجديد "Chat"، الذي يُعدّ تحديثاً جذرياً لمنظومة الرسائل المباشرة عبر المنصّة، مع دعم التشفير الكامل، وإضافة مزايا متقدمة تشمل المكالمات الصوتية والمرئية، والرسائل التي تختفي تلقائيًا، ومشاركة الملفات.
وأعلنت الشركة أن خدمة "Chat"، باتت متاحة حالياً في نظام iOS ونسخة الويب، على أن تصل إلى نظام أندرويد قريباً.
 
 
ويحل نظام المراسلة الجديد محل نظام الرسائل السابق، مع الاحتفاظ بكافة رسائل المستخدمين، ونقلها تلقائيًا إلى "Chat".


وتؤكد "آكس" أن نظام المراسلة يدعم التشفير الكامل للرسائل والملفات، وتُستثنى البيانات الوصفية مثل وقت الإرسال وهوية المستلم، كما تُشير صفحة الدعم إلى عدم وجود حماية كاملة من هجمات سيبرانية محددة، مثل "هجوم الوسيط (MITM)"، إذ قد لا يتمكن المستخدم من اكتشاف أي اختراق محتمل في حال تدخل "جهة داخلية خبيثة أو الشركة نفسها"، مع أن الشركة تعمل على توفير أدوات للتحقق من هوية الأجهزة وصحة الرسائل مستقبلاً.


ويُقدّم تطبيق "آكس" الآن خيارات خصوصية إضافية، منها الرسائل الزائلة التي يمكن ضبطها لحذفها تلقائيًا بعد مدة محدّدة، إلى جانب تنبيهات التقاط الشاشة أو منع التصوير بالكامل، كما يتيح للمستخدمين تعديل الرسائل أو حذفها، ويدعم مكالمات الصوت والفيديو، في حين تستعد الشركة لإضافة الرسائل الصوتية قريباً.


يُذكر أن "آكس" كانت قد طرحت ميزة الرسائل المُشفّرة لأول مرة في عام 2023 قبل أن توقفها مؤقتًا في مايو الماضي لإجراء تحسينات، وتستأنف إطلاقها الآن على نحو واسع. (aitnews)
