Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

يتمتع بقدرات غير مسبوقة.. تحذير من فيروس تجسس يُهدد أجهزة أندرويد

Lebanon 24
22-11-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1445252-638993837704930457.webp
Doc-P-1445252-638993837704930457.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام خبراء أمنيون بإطلاق تحذير جديد بشأن ظهور فيروس متقدّم يستهدف مستخدمي نظام أندرويد يتمتع بقدرات غير مسبوقة في التجسس والسيطرة على الأجهزة.
Advertisement

ولفت باحثون في أمن المعلومات إلى أن البرمجية الخبيثة، التي تحمل اسم Sturnus، صُمّمت بآليات متطورة تجعلها واحدة من أخطر التهديدات الإلكترونية التي ظهرت مؤخرًا، نظرًا لقدرتها على جمع البيانات والتحكم الكامل بالأجهزة المخترقة.

وهذا الفيروس يعتمد على تقنيات متقدمة تسمح له بسرقة المعلومات الحساسة أثناء استخدام التطبيقات البنكية وخدمات التواصل المشفّر، إضافة إلى تنفيذ أوامر داخل الجهاز دون علم المستخدم، ما يضعه ضمن فئة البرمجيات الأكثر خطورة في عالم الجرائم الإلكترونية.

وأحد أبرز مخاطر "Sturnus" هو قدرته على التقاط محتوى المحادثات المشفّرة في تطبيقات شائعة، مثل: واتساب، وتيليغرام، وسيغنال.

ولا يقوم الفيروس باختراق التشفير نفسه، بل يعتمد أسلوبًا أكثر ذكاءً عبر التقاط المحتوى من الشاشة مباشرة بعد أن يقوم الجهاز بعرض الرسائل للمستخدم.

وهذا يتيح للمهاجمين الاطلاع على الرسائل النصية والصور والمحتوى الحساس دون الحاجة لكسر أي بروتوكول أمان، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لخصوصية المستخدمين.

ويستغل الفيروس خدمة الوصول في أندرويد لعرض شاشات تسجيل دخول مزيفة فوق التطبيقات البنكية الحقيقية بهدف جمع بيانات اعتماد المستخدمين.

وعندما يقوم المستخدم بإدخال بياناته، يتم إرسالها مباشرة إلى خادم المهاجم، فيما يعيد الفيروس توجيهه إلى التطبيق الأصلي لتجنّب إثارة الشك. ويعتمد "Sturnus" كذلك على تسجيل ضغطات المفاتيح وتتبع ما يظهر على الشاشة، مما يجعله قادرًا على جمع بيانات مالية وشخصية حساسة بسهولة.(إرم  نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
تحذير من فيروس جديد يستهدف مستخدمي واتساب ويب
lebanon 24
22/11/2025 16:10:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من مايكروسوفت: ميزتان في ويندوز تُبطئان أجهزة الكمبيوتر!
lebanon 24
22/11/2025 16:10:47 Lebanon 24 Lebanon 24
من نقل الجنود إلى قيادة ذاتية وأجهزة استشعار.. ابتكار أميركي غير مسبوق
lebanon 24
22/11/2025 16:10:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة
lebanon 24
22/11/2025 16:10:47 Lebanon 24 Lebanon 24

في أندرويد

بروتوكول

الفيروس

واتساب

سيغنا

درويد

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2025-11-22
06:00 | 2025-11-22
04:00 | 2025-11-22
23:00 | 2025-11-21
16:00 | 2025-11-21
14:00 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24