فشل اختبار معزز "ستارشيب"… وانفجار يربك خطط "سبيس إكس" القمرية

قال مراقبون إن المعزز الضخم للمرحلة الأولى من النسخة المتطورة لصاروخ ستارشيب التابع لشركة فشل في اختبار أُجري فجر الجمعة في ولاية ، في حادثة قد تعرقل جهود الشركة لإثبات جاهزية الصاروخ لمهمات الهبوط على القمر لصالح .

وبحسب مقطع فيديو التقطه فريق لاب بادري ونقلته ، ظهر المعزز وهو ينثني فجأة قبل أن تنطلق منه سحابة غاز وتتبعها انفجارات خارجية.



وكانت سبيس إكس قد نقلت المعزز "سوبر هيفي" إلى منصة الاختبار قبل بهدف تجربة المعاد تصميمها وفحص قوته الهيكلية. وفي بيان مقتضب، أكدت الشركة وقوع "انحراف خلال اختبار ضغط نظام "، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات، وأن الحادث وقع قبل تنفيذ اختبار القوة الهيكلية.



وأوضحت سبيس إكس أن فرقها تحتاج إلى مزيد من الوقت للتحقيق في سبب الخلل، في وقت تواصل فيه الشركة تطوير ستارشيب ليكون النظام الأساسي لمهام الهبوط القمري المستقبلية.