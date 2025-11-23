لهواة التصوير.. ZTE تعلن عن هاتفها الجديد

أعلنت ZTE عن هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة وكاميرات تمكنه من التقاط صور وفيديوهات عالية الدقة.



Advertisement

هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (166/79/7.7) ملم، وزنه 196 غ، وحمي بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش. حصل ZTE Blade V80 Pro الجديد على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة 108 ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض ومستشعر لتحديد عمق الصورة، كما زوّد بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (166/79/7.7) ملم، وزنه 196 غ، وحمي بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

شاشاته أتت IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها (900/1490) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 317 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 1000 nits.

عمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" الجديد، ومعالج Unisoc T7280، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.



دعمته ZTE بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة GPS و GALILEO و GLONASS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وزوّدته ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 22.5 واط، وتؤمن هذه البطارية ميزة الشحن العكسي للأجهزة المحمولة باستطاعة 10 واط. (روسيا اليوم)