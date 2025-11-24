Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

كيف تنقل محادثات واتساب بطريقة آمنة وسهلة؟

Lebanon 24
24-11-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1446012-638995654238947403.jpg
Doc-P-1446012-638995654238947403.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ظل انتقال أعداد متزايدة من المستخدمين من هواتف أندرويد إلى أجهزة آيفون، تبرز مشكلة نقل محادثات واتساب كأحد أبرز التحديات التقنية التي يواجهها الكثيرون.
Advertisement

واليوم، ومع تطور أدوات النقل التي توفرها شركتا واتساب وآبل، أصبح بإمكان المستخدمين تنفيذ هذه العملية بسهولة وأمان.
 
تجهيز قبل النقل
تبدأ العملية بتجهيز كل من هاتف الأندرويد والآيفون، حيث يُنصح بأن يكون الجهازان مشحونين بشكل كافٍ لتجنب أي انقطاع أثناء النقل. كما ينبغي توفر اتصال ثابت بالإنترنت، ويفضّل استخدام شبكة واي فاي لتسريع العملية.

وسيحتاج المستخدم إلى كابل USB-C إلى Lightning في حالة الربط السلكي بين الجهازين بدلًا من الاعتماد على الاتصال اللاسلكي.

تطبيق خاص
يُعد تطبيق Move to iOS حجر الأساس في عملية نقل بيانات واتساب. فبعد تثبيته على جهاز الأندرويد، ينبغي وضع الهاتفين بالقرب من بعضهما وبدء الخطوات من شاشة الإعدادات الأولى للآيفون.

وعند الوصول إلى خيار "Transfer Your Apps & Data"، يجب اختيار النقل من جهاز يعمل بنظام أندرويد. بعد ذلك، يظهر رمز مؤقت على شاشة الآيفون يتم إدخاله في تطبيق Move to iOS لربط الجهازين عبر شبكة واي فاي مؤقتة تُنشأ تلقائيًا.

وما إن يتم الربط، تبدأ عملية تحديد البيانات المراد نقلها، والتي قد تشمل الصور والرسائل ومحتوى التطبيقات.

نقل المحادثات بدقة
في هذه المرحلة، يتيح التطبيق اختيار نقل محادثات واتساب تحديدًا، دون الحاجة إلى نقل جميع البيانات الأخرى. وبمجرد اختيار واتساب، سيطلب التطبيق فتحه على جهاز الأندرويد لتأكيد التصدير.
 
وبعد الانتهاء، تُستكمل العملية عبر Move to iOS لاستكمال إعدادات الجهاز.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة تتعامل مع حساب واتساب واحد فقط خلال عملية النقل، ولا تدعم نقل حسابات متعددة في وقت واحد. كما أنها مخصصة للحسابات الشخصية، وليس حسابات WhatsApp Business التي قد تتطلب خطوات إضافية. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
واتساب يطلق مركز وسائط جديد لإدارة المحتوى بسهولة
lebanon 24
24/11/2025 16:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يسهل تفاعل المستخدمين بين فيسبوك وإنستغرام
lebanon 24
24/11/2025 16:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سننزع سلاح حماس في مناطق سيطرتها بالطريقة السهلة أو الصعبة
lebanon 24
24/11/2025 16:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: غزة سيتم تجريدها من السلاح سواء "بالطريقة السهلة أم الصعبة"
lebanon 24
24/11/2025 16:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24

أجهزة آيفون

ارم نيوز

إنترنت

درويد

الرب

دمين

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:49 | 2025-11-24
07:03 | 2025-11-24
03:52 | 2025-11-24
02:36 | 2025-11-24
23:00 | 2025-11-23
15:47 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24