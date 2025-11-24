كيف تنقل محادثات واتساب بطريقة آمنة وسهلة؟



Advertisement

واليوم، ومع تطور أدوات النقل التي توفرها شركتا واتساب وآبل، أصبح بإمكان المستخدمين تنفيذ هذه العملية بسهولة وأمان. في ظل انتقال أعداد متزايدة من المستخدمين من هواتف أندرويد إلى ، تبرز مشكلة نقل محادثات كأحد أبرز التحديات التقنية التي يواجهها الكثيرون.واليوم، ومع تطور أدوات النقل التي توفرها شركتا واتساب وآبل، أصبح بإمكان المستخدمين تنفيذ هذه العملية بسهولة وأمان.

تجهيز قبل النقل

تبدأ العملية بتجهيز كل من هاتف الأندرويد والآيفون، حيث يُنصح بأن يكون الجهازان مشحونين بشكل كافٍ لتجنب أي انقطاع أثناء النقل. كما ينبغي توفر اتصال ثابت بالإنترنت، ويفضّل استخدام شبكة واي فاي لتسريع العملية.



وسيحتاج المستخدم إلى كابل USB-C إلى Lightning في حالة الربط السلكي بين الجهازين بدلًا من الاعتماد على الاتصال اللاسلكي.



تطبيق خاص

يُعد تطبيق Move to iOS حجر الأساس في عملية نقل بيانات واتساب. فبعد تثبيته على جهاز الأندرويد، ينبغي وضع الهاتفين بالقرب من بعضهما وبدء الخطوات من شاشة الإعدادات الأولى للآيفون.



وعند الوصول إلى خيار "Transfer Your Apps & Data"، يجب اختيار النقل من جهاز يعمل بنظام أندرويد. بعد ذلك، يظهر رمز مؤقت على شاشة الآيفون يتم إدخاله في تطبيق Move to iOS لربط الجهازين عبر شبكة واي فاي مؤقتة تُنشأ تلقائيًا.



وما إن يتم الربط، تبدأ عملية تحديد البيانات المراد نقلها، والتي قد تشمل الصور والرسائل ومحتوى التطبيقات.



نقل المحادثات بدقة

في هذه المرحلة، يتيح التطبيق اختيار نقل محادثات واتساب تحديدًا، دون الحاجة إلى نقل جميع البيانات الأخرى. وبمجرد اختيار واتساب، سيطلب التطبيق فتحه على جهاز الأندرويد لتأكيد التصدير.

وبعد الانتهاء، تُستكمل العملية عبر Move to iOS لاستكمال إعدادات الجهاز.



وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة تتعامل مع حساب واتساب واحد فقط خلال عملية النقل، ولا تدعم نقل حسابات متعددة في وقت واحد. كما أنها مخصصة للحسابات الشخصية، وليس حسابات WhatsApp Business التي قد تتطلب خطوات إضافية. (ارم نيوز)