26
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
0
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
كيف تنقل محادثات واتساب بطريقة آمنة وسهلة؟
Lebanon 24
24-11-2025
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظل انتقال أعداد متزايدة من المستخدمين من هواتف أندرويد إلى
أجهزة آيفون
، تبرز مشكلة نقل محادثات
واتساب
كأحد أبرز التحديات التقنية التي يواجهها الكثيرون.
Advertisement
واليوم، ومع تطور أدوات النقل التي توفرها شركتا واتساب وآبل، أصبح بإمكان المستخدمين تنفيذ هذه العملية بسهولة وأمان.
تجهيز قبل النقل
تبدأ العملية بتجهيز كل من هاتف الأندرويد والآيفون، حيث يُنصح بأن يكون الجهازان مشحونين بشكل كافٍ لتجنب أي انقطاع أثناء النقل. كما ينبغي توفر اتصال ثابت بالإنترنت، ويفضّل استخدام شبكة واي فاي لتسريع العملية.
وسيحتاج المستخدم إلى كابل USB-C إلى Lightning في حالة الربط السلكي بين الجهازين بدلًا من الاعتماد على الاتصال اللاسلكي.
تطبيق خاص
يُعد تطبيق Move to iOS حجر الأساس في عملية نقل بيانات واتساب. فبعد تثبيته على جهاز الأندرويد، ينبغي وضع الهاتفين بالقرب من بعضهما وبدء الخطوات من شاشة الإعدادات الأولى للآيفون.
وعند الوصول إلى خيار "Transfer Your Apps & Data"، يجب اختيار النقل من جهاز يعمل بنظام أندرويد. بعد ذلك، يظهر رمز مؤقت على شاشة الآيفون يتم إدخاله في تطبيق Move to iOS لربط الجهازين عبر شبكة واي فاي مؤقتة تُنشأ تلقائيًا.
وما إن يتم الربط، تبدأ عملية تحديد البيانات المراد نقلها، والتي قد تشمل الصور والرسائل ومحتوى التطبيقات.
نقل المحادثات بدقة
في هذه المرحلة، يتيح التطبيق اختيار نقل محادثات واتساب تحديدًا، دون الحاجة إلى نقل جميع البيانات الأخرى. وبمجرد اختيار واتساب، سيطلب التطبيق فتحه على جهاز الأندرويد لتأكيد التصدير.
وبعد الانتهاء، تُستكمل العملية عبر Move to iOS لاستكمال إعدادات الجهاز.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة تتعامل مع حساب واتساب واحد فقط خلال عملية النقل، ولا تدعم نقل حسابات متعددة في وقت واحد. كما أنها مخصصة للحسابات الشخصية، وليس حسابات WhatsApp Business التي قد تتطلب خطوات إضافية. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
واتساب يطلق مركز وسائط جديد لإدارة المحتوى بسهولة
Lebanon 24
واتساب يطلق مركز وسائط جديد لإدارة المحتوى بسهولة
24/11/2025 16:40:20
24/11/2025 16:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يسهل تفاعل المستخدمين بين فيسبوك وإنستغرام
Lebanon 24
واتساب يسهل تفاعل المستخدمين بين فيسبوك وإنستغرام
24/11/2025 16:40:20
24/11/2025 16:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: سننزع سلاح حماس في مناطق سيطرتها بالطريقة السهلة أو الصعبة
Lebanon 24
نتنياهو: سننزع سلاح حماس في مناطق سيطرتها بالطريقة السهلة أو الصعبة
24/11/2025 16:40:20
24/11/2025 16:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: غزة سيتم تجريدها من السلاح سواء "بالطريقة السهلة أم الصعبة"
Lebanon 24
نتنياهو: غزة سيتم تجريدها من السلاح سواء "بالطريقة السهلة أم الصعبة"
24/11/2025 16:40:20
24/11/2025 16:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أجهزة آيفون
ارم نيوز
إنترنت
درويد
الرب
دمين
تيار
تابع
قد يعجبك أيضاً
"قطعة قماش تبريد" جديدة قد تحل محل مكيف الهواء في الصيف
Lebanon 24
"قطعة قماش تبريد" جديدة قد تحل محل مكيف الهواء في الصيف
08:49 | 2025-11-24
24/11/2025 08:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية دعم ويندوز 10.. غضب عالمي من "الترقية القسرية" وسياسة التقادم المخطّط
Lebanon 24
نهاية دعم ويندوز 10.. غضب عالمي من "الترقية القسرية" وسياسة التقادم المخطّط
07:03 | 2025-11-24
24/11/2025 07:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة من "إكس".. وترحيب عربي بالخطوة
Lebanon 24
ميزة جديدة من "إكس".. وترحيب عربي بالخطوة
03:52 | 2025-11-24
24/11/2025 03:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة آسيوية تعتزم حظر "التواصل الاجتماعي" لمن هم أقل من 16 عاما
Lebanon 24
دولة آسيوية تعتزم حظر "التواصل الاجتماعي" لمن هم أقل من 16 عاما
02:36 | 2025-11-24
24/11/2025 02:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مقارنة بين هاتفي OnePlus 15 و Oppo Find X9 Pro
Lebanon 24
مقارنة بين هاتفي OnePlus 15 و Oppo Find X9 Pro
23:00 | 2025-11-23
23/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
14:00 | 2025-11-23
23/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "غارة حارة حريك"... ماذا تبلغت لجنة "الميكانيزم"؟
Lebanon 24
بعد "غارة حارة حريك"... ماذا تبلغت لجنة "الميكانيزم"؟
10:26 | 2025-11-23
23/11/2025 10:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:49 | 2025-11-24
"قطعة قماش تبريد" جديدة قد تحل محل مكيف الهواء في الصيف
07:03 | 2025-11-24
نهاية دعم ويندوز 10.. غضب عالمي من "الترقية القسرية" وسياسة التقادم المخطّط
03:52 | 2025-11-24
ميزة جديدة من "إكس".. وترحيب عربي بالخطوة
02:36 | 2025-11-24
دولة آسيوية تعتزم حظر "التواصل الاجتماعي" لمن هم أقل من 16 عاما
23:00 | 2025-11-23
مقارنة بين هاتفي OnePlus 15 و Oppo Find X9 Pro
15:47 | 2025-11-23
مشروع "لونا".. موجز صباحي شخصي من "ميتا" ينافس "شات جي بي تي"
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
24/11/2025 16:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
24/11/2025 16:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
24/11/2025 16:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24