"قطعة قماش تبريد" جديدة قد تحل محل مكيف الهواء في الصيف

المادة الجديدة تعكس حتى 96% من أشعة الشمس، ما يقلّل كمية الحرارة التي تصل إلى الجلد. وفي التجارب الميدانية، خفّض القماش درجة حرارة الجلد بنحو درجتين مئويتين تحت أشعة الشمس المباشرة، وبنحو 3.8 درجات ليلاً مقارنة بالجلد المكشوف، وهي فروقات صغيرة رقمياً لكنها مؤثرة في الإحساس بالراحة والأمان في الظروف القاسية.على خلاف القطن الذي يمتص العرق ويحتفظ بالدفء، صُمّم هذا النسيج ليبقى جافاً ويُطلق الحرارة. ويُصنع من حمض البوليلكتيك، وهو بلاستيك قابل للتحلل الحيوي مشتق من مصادر نباتية، ممزوج بصفائح نانوية من نتريد البورون التي تنقل الحرارة بعيداً عن الجلد وتعمل في الوقت نفسه على عكس أشعة الشمس، لتشكّل معاً نسيجاً يُبرّد الجسم بشكل طبيعي وسلبي.البروفيسور جون ما من جامعة جنوب أستراليا أوضح أن الهدف هو مساعدة الناس على التكيّف مع ارتفاع درجات الحرارة دون استهلاك طاقة إضافية، خصوصاً العاملين في الهواء الطلق مثل عمال البناء والمزارعين وعمال المناجم والرياضيين وفرق الطوارئ، وسكان المناطق الحارة التي لا تتوفر فيها أجهزة التكييف.واستخدم الفريق تقنية الغزل الكهربائي لإنتاج ألياف فائقة وتوزيع جزيئات التبريد بالتساوي على كامل سطح القماش، لتكون النتيجة نسيجاً أبيض ناعماً عالي التهوية، يُقدّر أنه يسمح بالتنفس بمعدل يصل إلى خمسة أضعاف القطن العادي.وبحسب الباحث المشارك يامين بان من جامعة تشنغتشو، أثبتت الاختبارات المشتركة قدرة النسيج على نقل الحرارة وعكس الطاقة الشمسية بكفاءة، ما يدعم استخدامه عملياً في الملابس الرياضية وملابس العمل والمعدات المخصّصة للبيئات الحارّة.إلى جانب الأداء، يُعدّ القماش صديقاً للبيئة لأنه يعتمد أساساً على مواد نباتية قابلة للتحلل الحيوي، مع قابلية للتصنيع بكلفة معقولة وعلى نطاق واسع، ما يجعله مرشحاً للعب دور مهم في مساعدة الناس على البقاء أكثر برودة مع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب. (know ridge)