Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ذكاء اصطناعي في مواجهة "القاتل الصامت".. أمل جديد مع سرطان البنكرياس

Lebanon 24
24-11-2025 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1446238-638996018145634312.png
Doc-P-1446238-638996018145634312.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُعدّ سرطان البنكرياس واحداً من أكثر السرطانات فتكاً في العالم، ويُعرف بـ"القاتل الصامت" لأنه غالباً لا يسبّب أعراضاً واضحة في مراحله الأولى. وعندما تظهر الأعراض تكون عامة ومبهمة مثل اضطراب المعدة، فقدان الشهية أو نزول الوزن من دون سبب، ما يؤدي إلى تشخيص متأخر وفرص علاج محدودة، بحيث لا يبقى على قيد الحياة أكثر من مريض واحد من كل 10 بعد خمس سنوات من التشخيص.
Advertisement

تكمن خطورة المرض أيضاً في صعوبة رصده عبر الفحوصات، إذ يصعب اكتشاف الأورام الصغيرة حتى باستخدام التصوير المقطعي، بسبب موقع البنكرياس العميق في الجسم. ورغم خبرة أخصائيي الأشعة، يمكن أن تغيب عنهم أورام صغيرة أو غير نمطية، ما دفع فريقاً من الباحثين لاستكشاف قدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين دقة الاكتشاف المبكر.

أعدّ الفريق، بقيادة خبير الذكاء الاصطناعي هينكجان هويسمان وأخصائي الأشعة جون هيرمانز، مجموعة سرية عالية الجودة من صور المسح المقطعي لنحو 400 مريض، خضعت للتدقيق من خبراء دوليين. ثم دُعي مطوّرون من أنحاء العالم لتقديم نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على اكتشاف سرطان البنكرياس في هذه الصور، فشارك أكثر من 250 نموذجاً في التحدي، وقورنت نتائجها بأداء أخصائيي الأشعة.

أظهرت النتائج أن أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي كانت أكثر دقة من متوسط أداء الأطباء: فقد نجحت في تحديد السرطان بشكل صحيح في 92% من المسوحات، مقابل 88% لمتوسط أخصائيي الأشعة، مع انخفاض الإنذارات الكاذبة بنسبة 38%. ويُنظر إلى هذه النماذج كـ"عين ثانية" داعمة للأطباء، تساعدهم على التقليل من الأخطاء تحت ضغط العمل اليومي، وليس كبديل عنهم.

يراهن الباحثون على أن تساهم هذه التقنيات في كشف سرطان البنكرياس في مراحل أبكر، ما يعزّز فرص نجاح الجراحة والعلاجات الأخرى. لكنهم في الوقت نفسه يشددون على ضرورة الحذر، لأن النتائج الإيجابية الكاذبة قد تثير قلق المرضى وتزيد الضغط على أنظمة الصحة. لذلك يستمر العمل على تدريب النماذج واختبارها قبل إدخالها إلى الاستخدام السريري الواسع.

في المحصلة، لا يقدّم الذكاء الاصطناعي علاجاً سحرياً، لكنه يفتح نافذة أمل في مجال طالما كان مظلماً؛ فكل تحسّن في دقة الكشف المبكر عن سرطان البنكرياس يمكن أن يعني فرقاً حقيقياً في حياة المرضى. 
مواضيع ذات صلة
4 عناصر غذائية تخفّض ضغط الدم.. وصفة بسيطة لمواجهة "القاتل الصامت"
lebanon 24
25/11/2025 03:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"شات جي بي تي" يدخل مرحلة جديدة: غرف "دردشة جماعية" بذكاء اصطناعي
lebanon 24
25/11/2025 03:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"علي بابا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على GPT-5
lebanon 24
25/11/2025 03:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أداة ذكاء اصطناعي جديدة من أمازون... اكتشفها!
lebanon 24
25/11/2025 03:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

سنوات من

هيرمان

الجراح

العلا

دريب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-11-24
14:00 | 2025-11-24
08:49 | 2025-11-24
07:03 | 2025-11-24
03:52 | 2025-11-24
02:36 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24