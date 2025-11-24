23
ملايين المرضى يستفيدون… نموذج جديد يفتح الباب أمام علاج الأمراض النادرة
Lebanon 24
24-11-2025
|
14:00
A-
A+
طوّر علماء من
برشلونة
وهارفارد نموذج ذكاء اصطناعي جديداً باسم "popEVE" قادر على تحديد الطفرات الجينية المسببة للأمراض النادرة بدقة لافتة، معتمداً على بيانات تطورية من مئات آلاف الأنواع الحيوانية وقواعد بيانات بشرية واسعة.
ويأتي هذا التطور ليحل مشكلة يعاني منها ملايين المرضى حول العالم، إذ تبقى طفراتهم غير مُشخّصة بسبب ندرة المعلومات المتوفرة عنها.
ويؤكد الباحثون أن النموذج يتفوق على الأدوات الحالية، بعدما نجح في التجارب السريرية في تحديد الطفرة الأكثر ضرراً لدى أطفال مصابين باضطرابات نمو في 98 بالمئة من الحالات التي شملتها الدراسة. كما كشف عن جينات لم يكن يُعرف سابقاً ارتباطها بهذه الاضطرابات.
ويتميّز "popEVE" بأنه لا يحتاج إلى طاقة عالية للتشغيل، ما يجعله مناسباً للدول ذات الإمكانيات المحدودة، وقد استخدم بالفعل في حالات عملية، بينها مساعدة أطباء في السنغال على تحديد علاج لطفل مصاب بضمور عضلي.
