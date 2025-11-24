Advertisement

متفرقات

غوغل تطلق "نانو بانانا برو".. قفزة جديدة في الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
24-11-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1446292-638996101142551055.webp
Doc-P-1446292-638996101142551055.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت "غوغل" النسخة الاحترافية الجديدة من نموذجها للذكاء الاصطناعي "نانو بانانا برو" بالتزامن مع طرح الجيل الثالث من مساعدها الذكي “جيميناي 3”، في خطوة تعزز قدرات الشركة في مجال النماذج المدمجة داخل الأجهزة.
Advertisement

 ويؤكد جوش وودوارد، نائب رئيس مختبرات غوغل، أن قدرات النموذج تطورت بشكل واضح مقارنة بالإصدار الأول الذي ظهر في آب الماضي.

وأوضح وودوارد أن "نانو بانانا برو" أصبح أكثر تفوقاً في إنتاج الرسوم البيانية وإنشاء عروض الشرائح، ويمتلك القدرة على التعامل مع ما يصل إلى 14 صورة أو خمسة أنماط متنوعة من الأحرف ضمن الصورة نفسها مع الحفاظ على التناسق البصري.

 ويواصل النموذج الجديد الزخم الذي أحدثه الإصدار السابق "نانو بانانا" عند إطلاقه، بعدما جذب أكثر من 13 مليون مستخدم جديد إلى "جيميناي" في شهره الأول.

ويمكن للمستخدمين تجربة "نانو بانانا برو" بشكل محدود عبر الأدوات المجانية مثل "جيميناي" و"NotebookLM"، بينما يحصل المشتركون في الباقات المدفوعة على حدود أعلى للاستخدام.

 ويتميّز النموذج الجديد بتفوقه على معظم مولدات الصور في قدرته على دمج النصوص العربية داخل الصور بدقة وسلامة لغوية، ما دفع كثيراً من المستخدمين لتجربة إمكانياته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما أضافت غوغل إلى "جيميناي" ميزة جديدة تسمح بفحص أي صورة يرفعها المستخدم لتحديد ما إذا كانت مولدة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية ومكافحة التلاعب البصري.

(سي إن بي سي)
 
مواضيع ذات صلة
شركة ألفابت (غوغل) تُطلق نموذج الذكاء الاصطناعي "GEMINI 3"
lebanon 24
25/11/2025 03:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة
lebanon 24
25/11/2025 03:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل توسّع قدرات "وضع الذكاء الاصطناعي" للمسافرين
lebanon 24
25/11/2025 03:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24
من سامسونغ: "غالاكسي XR" بسعر منافس وذكاء غوغل الاصطناعي
lebanon 24
25/11/2025 03:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

نائب رئيس

التزام

سي إن

انانا

جيمي

كاني

دمين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2025-11-24
10:22 | 2025-11-24
08:49 | 2025-11-24
07:03 | 2025-11-24
03:52 | 2025-11-24
02:36 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24