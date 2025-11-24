23
متفرقات
غوغل تطلق "نانو بانانا برو".. قفزة جديدة في الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
24-11-2025
|
16:00
أطلقت "
غوغل
" النسخة الاحترافية الجديدة من نموذجها للذكاء الاصطناعي "نانو بانانا برو" بالتزامن مع طرح الجيل الثالث من مساعدها الذكي “جيميناي 3”، في خطوة تعزز قدرات الشركة في مجال النماذج المدمجة داخل الأجهزة.
ويؤكد جوش وودوارد،
نائب رئيس
مختبرات غوغل، أن قدرات النموذج تطورت بشكل واضح مقارنة بالإصدار الأول الذي ظهر في آب الماضي.
وأوضح وودوارد أن "نانو بانانا برو" أصبح أكثر تفوقاً في إنتاج الرسوم البيانية وإنشاء عروض الشرائح، ويمتلك القدرة على التعامل مع ما يصل إلى 14 صورة أو خمسة أنماط متنوعة من الأحرف ضمن الصورة نفسها مع الحفاظ على التناسق البصري.
ويواصل النموذج الجديد الزخم الذي أحدثه الإصدار السابق "نانو بانانا" عند إطلاقه، بعدما جذب أكثر من 13 مليون مستخدم جديد إلى "جيميناي" في شهره الأول.
ويمكن للمستخدمين تجربة "نانو بانانا برو" بشكل محدود عبر الأدوات المجانية مثل "جيميناي" و"NotebookLM"، بينما يحصل المشتركون في الباقات المدفوعة على حدود أعلى للاستخدام.
ويتميّز النموذج الجديد بتفوقه على معظم مولدات الصور في قدرته على دمج النصوص العربية داخل الصور بدقة وسلامة لغوية، ما دفع كثيراً من المستخدمين لتجربة إمكانياته عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما أضافت غوغل إلى "جيميناي" ميزة جديدة تسمح بفحص أي صورة يرفعها المستخدم لتحديد ما إذا كانت مولدة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية ومكافحة التلاعب البصري.
(سي إن بي سي)
مواضيع ذات صلة
شركة ألفابت (غوغل) تُطلق نموذج الذكاء الاصطناعي "GEMINI 3"
Lebanon 24
شركة ألفابت (غوغل) تُطلق نموذج الذكاء الاصطناعي "GEMINI 3"
25/11/2025 03:26:36
25/11/2025 03:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة
Lebanon 24
لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة
25/11/2025 03:26:36
25/11/2025 03:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل توسّع قدرات "وضع الذكاء الاصطناعي" للمسافرين
Lebanon 24
غوغل توسّع قدرات "وضع الذكاء الاصطناعي" للمسافرين
25/11/2025 03:26:36
25/11/2025 03:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
من سامسونغ: "غالاكسي XR" بسعر منافس وذكاء غوغل الاصطناعي
Lebanon 24
من سامسونغ: "غالاكسي XR" بسعر منافس وذكاء غوغل الاصطناعي
25/11/2025 03:26:36
25/11/2025 03:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
