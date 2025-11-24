غوغل تطلق "نانو بانانا برو".. قفزة جديدة في الذكاء الاصطناعي

Advertisement

أطلقت " " النسخة الاحترافية الجديدة من نموذجها للذكاء الاصطناعي "نانو بانانا برو" بالتزامن مع طرح الجيل الثالث من مساعدها الذكي “جيميناي 3”، في خطوة تعزز قدرات الشركة في مجال النماذج المدمجة داخل الأجهزة.ويؤكد جوش وودوارد، مختبرات غوغل، أن قدرات النموذج تطورت بشكل واضح مقارنة بالإصدار الأول الذي ظهر في آب الماضي.وأوضح وودوارد أن "نانو بانانا برو" أصبح أكثر تفوقاً في إنتاج الرسوم البيانية وإنشاء عروض الشرائح، ويمتلك القدرة على التعامل مع ما يصل إلى 14 صورة أو خمسة أنماط متنوعة من الأحرف ضمن الصورة نفسها مع الحفاظ على التناسق البصري.ويواصل النموذج الجديد الزخم الذي أحدثه الإصدار السابق "نانو بانانا" عند إطلاقه، بعدما جذب أكثر من 13 مليون مستخدم جديد إلى "جيميناي" في شهره الأول.ويمكن للمستخدمين تجربة "نانو بانانا برو" بشكل محدود عبر الأدوات المجانية مثل "جيميناي" و"NotebookLM"، بينما يحصل المشتركون في الباقات المدفوعة على حدود أعلى للاستخدام.ويتميّز النموذج الجديد بتفوقه على معظم مولدات الصور في قدرته على دمج النصوص العربية داخل الصور بدقة وسلامة لغوية، ما دفع كثيراً من المستخدمين لتجربة إمكانياته عبر منصات التواصل الاجتماعي.كما أضافت غوغل إلى "جيميناي" ميزة جديدة تسمح بفحص أي صورة يرفعها المستخدم لتحديد ما إذا كانت مولدة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية ومكافحة التلاعب البصري.(سي إن بي سي)