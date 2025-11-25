OpenAI تطلق تحديثًا أمنيًا كبيرًا لـ ChatGPT

Advertisement

أطلقت شركة OpenAI أكبر تحديث أمني لها بعد اكتشاف أن بعض الإصدارات السابقة من ChatGPT ساهمت في نشوء اعتماد عاطفي بين المستخدمين والروبوت، بل وتسببت في حالات تدهور نفسي وصلت إلى دخول المستشفى، ولاحظت الشركة أن التحديثات الأخيرة جعلت الروبوت يبدو متملقًا عاطفيًا، ويشجع على محادثات طويلة وحميمة بشكل مفرط.ووفقًا لما نشرته ، ذكر عدد من المستخدمين أن ChatGPT تعامل معهم كصديق مقرّب، يبالغ في المدح ويقدّم دعمًا نفسيًا غير متوازن.وفي بعض الحالات النادرة لكنها خطيرة، صدرت عن الروبوت نصائح مقلقة شملت تعزيز خيالات المستخدمين، والحديث عن محاكاة الواقع، والتواصل الروحي، بل وحتى أفكار مرتبطة بإيذاء النفس، كما أظهرت دراسة مشتركة بين معهد MIT وOpenAI أن المستخدمين كثيفي الاعتماد على ChatGPT كانت صحتهم النفسية والاجتماعية أسوأ بشكل ملحوظ.ودفعت هذه المخاطر OpenAI إلى إعادة تصميم منظومة السلامة بالكامل، وإطلاق أدوات جديدة لرصد السلوكيات الخطرة، وطرح نموذج أكثر أمانًا هو GPT-5، وقد جاءت هذه الخطوة بعد مواجهة الشركة خمس دعاوى قضائية تتعلق بحالات وفاة قيل إن الروبوت شجّع أصحابها على اتخاذ قرارات خطيرة، والإصدار الأحدث من ChatGPT بات يقدم ردودًا أكثر واقعية وتوازنًا، مع مقاومة قوية للأوهام والارتباطات العاطفية غير الصحية.بالنسبة للمستخدمين، سيلاحظ الكثيرون تغيّرًا واضحًا في أسلوب ChatGPT، إذ أصبحت ردوده أكثر حيادية وأقل انخراطًا عاطفيًا، مع تشجيع على أخذ فترات راحة خلال الجلسات الطويلة، أما الآباء، فيمكنهم الآن الحصول على تنبيهات إذا كشف عن نية إيذاء النفس لدى أطفالهم، فيما تعمل الشركة على تطوير نظام للتحقق من العمر ونموذج مخصص للمراهقين.وتستعد OpenAI للاستمرار في تحسين مراقبة المحادثات المطوّلة، ومنع تصاعد الأفكار الخطرة أو غير المنطقية ، كما تخطط لطرح أدوات أمان أقوى خلال الفترة المقبلة، إلى جانب خيارات جديدة للبالغين ضمن GPT-5.1 ، وفي الوقت نفسه تعمل الشركة داخليًا ضمن ما تسميه “Code Orange” لضمان تحقيق توازن بين المشاركة العالية والحفاظ على أعلى معايير السلامة. (اليوم السابع)