Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

OpenAI تطلق تحديثًا أمنيًا كبيرًا لـ ChatGPT

Lebanon 24
25-11-2025 | 03:46
A-
A+
Doc-P-1446516-638996646082580673.jpg
Doc-P-1446516-638996646082580673.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت شركة OpenAI أكبر تحديث أمني لها بعد اكتشاف أن بعض الإصدارات السابقة من ChatGPT ساهمت في نشوء اعتماد عاطفي بين المستخدمين والروبوت، بل وتسببت في حالات تدهور نفسي وصلت إلى دخول المستشفى، ولاحظت الشركة أن التحديثات الأخيرة جعلت الروبوت يبدو متملقًا عاطفيًا، ويشجع على محادثات طويلة وحميمة بشكل مفرط.
Advertisement

ووفقًا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، ذكر عدد من المستخدمين أن ChatGPT تعامل معهم كصديق مقرّب، يبالغ في المدح ويقدّم دعمًا نفسيًا غير متوازن.

وفي بعض الحالات النادرة لكنها خطيرة، صدرت عن الروبوت نصائح مقلقة شملت تعزيز خيالات المستخدمين، والحديث عن محاكاة الواقع، والتواصل الروحي، بل وحتى أفكار مرتبطة بإيذاء النفس، كما أظهرت دراسة مشتركة بين معهد MIT وOpenAI أن المستخدمين كثيفي الاعتماد على ChatGPT كانت صحتهم النفسية والاجتماعية أسوأ بشكل ملحوظ.

ودفعت هذه المخاطر OpenAI إلى إعادة تصميم منظومة السلامة بالكامل، وإطلاق أدوات جديدة لرصد السلوكيات الخطرة، وطرح نموذج أكثر أمانًا هو GPT-5، وقد جاءت هذه الخطوة بعد مواجهة الشركة خمس دعاوى قضائية تتعلق بحالات وفاة قيل إن الروبوت شجّع أصحابها على اتخاذ قرارات خطيرة، والإصدار الأحدث من ChatGPT بات يقدم ردودًا أكثر واقعية وتوازنًا، مع مقاومة قوية للأوهام والارتباطات العاطفية غير الصحية.

بالنسبة للمستخدمين، سيلاحظ الكثيرون تغيّرًا واضحًا في أسلوب ChatGPT، إذ أصبحت ردوده أكثر حيادية وأقل انخراطًا عاطفيًا، مع تشجيع على أخذ فترات راحة خلال الجلسات الطويلة، أما الآباء، فيمكنهم الآن الحصول على تنبيهات إذا كشف الذكاء الاصطناعي عن نية إيذاء النفس لدى أطفالهم، فيما تعمل الشركة على تطوير نظام للتحقق من العمر ونموذج مخصص للمراهقين.

وتستعد OpenAI للاستمرار في تحسين مراقبة المحادثات المطوّلة، ومنع تصاعد الأفكار الخطرة أو غير المنطقية ، كما تخطط لطرح أدوات أمان أقوى خلال الفترة المقبلة، إلى جانب خيارات جديدة للبالغين ضمن GPT-5.1 ، وفي الوقت نفسه تعمل الشركة داخليًا ضمن ما تسميه “Code Orange” لضمان تحقيق توازن بين المشاركة العالية والحفاظ على أعلى معايير السلامة. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
للسيارات الكهربائية.. غوغل تطلق تحديثا جديدا على الخرائط
lebanon 24
25/11/2025 19:42:20 Lebanon 24 Lebanon 24
OpenAI تحول ChatGPT إلى منصة إنتاجية متكاملة
lebanon 24
25/11/2025 19:42:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مايكروسوفت تطلق تحديثا لأنظمة Windows 11.. ما الجديد؟
lebanon 24
25/11/2025 19:42:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تحديثات جديدة لبرنامج Sora 2 من OpenAI
lebanon 24
25/11/2025 19:42:20 Lebanon 24 Lebanon 24

صحيفة نيويورك تايمز

الذكاء الاصطناعي

نيويورك

الطويل

روبوت

الحص

دمين

نبيه

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:54 | 2025-11-25
08:30 | 2025-11-25
00:30 | 2025-11-25
23:00 | 2025-11-24
16:00 | 2025-11-24
14:00 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24