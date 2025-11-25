انتقال من أندرويد إلى آيفون؟ هكذا تنقل محادثات واتساب بسهولة

مع تزايد انتقال المستخدمين من هواتف أندرويد إلى ، برزت مسألة نقل محادثات كواحدة من أكثر العقبات التقنية التي تواجههم، خصوصًا أنّ هذه الدردشات غالبًا ما تتضمن رسائل شخصية وصورًا وذكريات ووثائق يصعب التفريط بها.

Advertisement

وعلى مدى سنوات، ظلّت عملية النقل بين النظامين معقّدة وتعتمد على حلول غير رسمية تنطوي على احتمال فقدان البيانات.



لكن التطويرات الأخيرة التي قدّمتها كل من واتساب وآبل جعلت عملية النقل أكثر أمانًا وسهولة. وفي ما يلي عرض مبسّط للخطوات الأساسية لضمان انتقال المحادثات بسلاسة.



أولًا: تجهيز الهاتفين قبل البدء



ينبغي التأكد من شحن هاتفي أندرويد وآيفون بشكل كافٍ قبل البدء لتفادي انقطاع العملية. كما يُفضّل الاعتماد على اتصال مستقر، ويفضّل أن يكون عبر شبكة واي فاي.

وفي حال اعتماد النقل السلكي، سيحتاج المستخدم إلى كابل USB-C إلى Lightning لربط الهاتفين مباشرة.



ثانيًا: الاعتماد على تطبيق Move to iOS



يشكّل تطبيق Move to iOS الخطوة الأساسية في عملية نقل البيانات. وبعد تثبيته على جهاز أندرويد، يُوضَع الهاتفان إلى جانب بعضهما، ليُبدأ النقل من شاشة الإعداد الأولى في آيفون.

وعند الوصول إلى خيار Transfer Your Apps & Data، يتم اختيار النقل من جهاز يعمل بنظام أندرويد. وعندها يظهر رمز على شاشة آيفون يتم إدخاله في التطبيق على جهاز أندرويد لربط الهاتفين عبر شبكة واي فاي مؤقتة تُنشئ تلقائيًا.



بعد اكتمال الربط، يمكن تحديد نوع البيانات المراد نقلها، سواء الصور أو الرسائل أو محتوى التطبيقات.



ثالثًا: نقل محادثات واتساب



خلال تحديد البيانات، يتيح التطبيق اختيار نقل محادثات واتساب فقط دون الحاجة إلى نقل كل المحتوى. وبعد تحديد واتساب، يطلب التطبيق فتحه على جهاز أندرويد لتأكيد تصدير المحادثات.

وعندما ينتهي التصدير، يتابع Move to iOS عملية إعداد الجهاز الجديد.



وتجدر الإشارة إلى أنّ العملية تتعامل مع حساب واتساب واحد فقط، ولا يمكن نقل حسابات متعددة دفعة واحدة. كما أنّها مخصّصة للحسابات الشخصية، فيما قد تحتاج حسابات WhatsApp Business إلى إجراءات إضافية.





يوصي الخبراء بالابتعاد عن التطبيقات الخارجية المخصّصة لنسخ المحادثات، بسبب ضعف موثوقيتها. كما يُفضّل التأكد من توفر مساحة كافية في جهاز آيفون الجديد لاستيعاب جميع بيانات واتساب قبل بدء النقل.



وباعتماد هذه الخطوات، يصبح الانتقال من أندرويد إلى iOS أكثر سهولة، ويمكن للمستخدم الحفاظ على محادثاته وذكرياته كاملة دون أي خسارة.



