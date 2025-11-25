لمستخدمي ChatGPT.. اكتشفوا هذه الميزة الجديدة التي تسهّل التسوق!

Advertisement

أطلقت شركة " OpenAI" ميزة جديدة ضمن "ChatGPT" باسم "بحث التسوق Shopping Research"، تهدف إلى مساعدة المستخدمين في مقارنة المنتجات واتخاذ قرارات شراء أدق، خصوصًا مع قرب مواسم التسوق.وتتاح الميزة لجميع المستخدمين، بما في ذلك أصحاب الحسابات المجانية، مع استخدام شبه غير محدود طوال فترة العطلات.وتعمل الميزة عبر خيار يظهر عند الضغط على علامة زائد في شريط التوجيهات (+)، حيث يقوم ChatGPT بتحويل أي طلب مناسب إلى نموذج متخصص في الأسئلة التجارية، مثل البحث عن "أهدأ مكنسة لاسلكية للشقق الصغيرة"، بحسب موقع "البوابة التقنية".ويطرح الروبوت أسئلة توضيحية لتحديد احتياجات المستخدم بدقة، ما يسمح له بتقديم خيارات أكثر ملاءمة لكل حالة.وتشمل وظائف الميزة تتبع العروض، البحث عن هدايا، العثور على منتجات مشابهة بأسعار أقل، كما يمكن للمستخدم التقاط صورة لقطعة ملابس وطلب إيجاد بديل مماثل بسعر مناسب لميزانيته. أما مستخدمو ميزة "ChatGPT Pulse"، فيحصلون على توصيات استباقية عبر بطاقات جاهزة تحتوي على أدلة شراء مخصصة بناءً على نشاطهم السابق.وتعتمد الميزة على نسخة خاصة من نموذج GPT-5 mini، مدرّب على قراءة مواقع موثوقة والاستشهاد بمصادر دقيقة، لتقديم بحث متكامل حول المنتجات.وتؤكد OpenAI أن المساعد الجديد أكثر دقة تفاصيل المنتجات مقارنة بالنماذج العامة مثل GPT-5 Thinking، مع ضرورة مراجعة مواقع البائعين للتحقق من الأسعار والتوافر. كما تشير الشركة إلى أن الميزة تعمل بشكل أفضل مع الإلكترونيات ومنتجات التجميل والأجهزة المنزلية، نظرًا لتوافر مواصفات متعددة يمكن مقارنتها بسهولة. (آرم نيوز)