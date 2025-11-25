Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أبرز 5 تطبيقات مراسلة شائعة عالميًا في 2025.. اكتشفها!

Lebanon 24
25-11-2025 | 15:20
A-
A+
Doc-P-1446753-638997027710796871.webp
Doc-P-1446753-638997027710796871.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُعد المراسلة الفورية من أبرز الأنشطة اليومية عالميًا، حيث تتيح تبادل الرسائل النصية عبر الإنترنت فورًا.

ومع انتشار الهواتف الذكية وتطبيقاتها، أصبحت تطبيقات الدردشة والمراسلة المجانية أو منخفضة التكلفة بديلاً اقتصاديًا للرسائل النصية التقليدية.
Advertisement


ويتصدر تطبيق "واتساب" المملوك لشركة ميتا قائمة أكثر تطبيقات المراسلة استخدامًا وشعبيةً عالميًا، وفقًا لعدد المستخدمين النشطين شهريًا، بحسب بيانات شركة ستاتيستا المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.


ووصل عدد مستخدمي واتساب حول العالم إلى 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا حتى تشرين الأول 2025.


ويتمتع التطبيق بشهرة واسعة في الأسواق خارج الولايات المتحدة، وهو أحد أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهواتف المحمولة حول العالم.


وجاء في المرتبة الثانية تطبيق "وي تشات" (WeChat) بعدد مستخدمين نشطين شهريًا يبلغ 1.41 مليار مستخدم.


وفي المرتبة الثالثة حل تطبيق المراسلة "تيليغرام"، حيث وصل عدد مستخدميه النشطين شهريًا حتى تشرين الأول الماضي مليار مستخدم.


وجاء في المركز الثالث تطبيق "مسانجر" التابع لفيسبوك، المملوكة لشركة ميتا أيضًا، بعدد مستخدمين نشطين شهريًا يبلغ 942 مليون مستخدم حول العالم.


أما المرتبة الخامسة فقد كانت لتطبيق "سناب شات"، الذي بلغ عدد مستخدميه النشطين شهريًا حول العالم 932 مليون مستخدم حتى تشرين الأول الماضي.
مواضيع ذات صلة
5 طرق صحية لتحضير البيض… اكتشفها!
lebanon 24
26/11/2025 01:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: روسيا سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال 2025
lebanon 24
26/11/2025 01:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نمو عالمي في شحنات الهواتف الذكية بنسبة 2.6% في الربع الثالث من 2025
lebanon 24
26/11/2025 01:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أبوظبي تستقبل المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025
lebanon 24
26/11/2025 01:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

شركة ستاتيستا

شركة ميتا

سناب شات

فيسبوك

واتساب

شركة م

إنترنت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:45 | 2025-11-25
10:54 | 2025-11-25
08:30 | 2025-11-25
03:46 | 2025-11-25
00:30 | 2025-11-25
23:00 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24