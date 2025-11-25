أبرز 5 تطبيقات مراسلة شائعة عالميًا في 2025.. اكتشفها!

Advertisement

ومع انتشار الهواتف الذكية وتطبيقاتها، أصبحت تطبيقات الدردشة والمراسلة المجانية أو منخفضة التكلفة بديلاً اقتصاديًا للرسائل النصية التقليدية.ويتصدر تطبيق " " المملوك لشركة ميتا قائمة أكثر تطبيقات المراسلة استخدامًا وشعبيةً عالميًا، وفقًا لعدد المستخدمين النشطين شهريًا، بحسب بيانات المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.ووصل عدد مستخدمي واتساب حول العالم إلى 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا حتى تشرين الأول 2025.ويتمتع التطبيق بشهرة واسعة في الأسواق خارج ، وهو أحد أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهواتف المحمولة حول العالم.وجاء في المرتبة الثانية تطبيق "وي تشات" (WeChat) بعدد مستخدمين نشطين شهريًا يبلغ 1.41 مليار مستخدم.وفي المرتبة الثالثة حل تطبيق المراسلة "تيليغرام"، حيث وصل عدد مستخدميه النشطين شهريًا حتى تشرين الأول الماضي مليار مستخدم.وجاء في المركز الثالث تطبيق "مسانجر" التابع لفيسبوك، المملوكة لشركة ميتا أيضًا، بعدد مستخدمين نشطين شهريًا يبلغ 942 مليون مستخدم حول العالم.أما المرتبة الخامسة فقد كانت لتطبيق " "، الذي بلغ عدد مستخدميه النشطين شهريًا حول العالم 932 مليون مستخدم حتى تشرين الأول الماضي.