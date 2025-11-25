19
هو مسؤول سابق في "بوينغ".. تيك توك تعيّن رئيسًا للسياسات العامة بأميركا وهذه هويته
Lebanon 24
25-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت شركة تيك توك، يوم الثلاثاء، بتعيين زياد أوجكلي، الرئيس السابق للشؤون الحكومية في
بوينغ
، بمنصب رئيس السياسات العامة للتطبيق في الأميركتين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي "تيك توك" لإنجاز عملية فصل أصولها في
الولايات المتحدة
عن
الشركة الأم
"بايت دانس"، وفقًا لوكالة "
رويترز
".
كما تتزامن مع جهود "بايت دانس" لبيع نحو 80% من أصول تيك توك في الولايات المتحدة لتحالف يضم مستثمرين أميركيين ودوليين.
وتسعى "بايت دانس" إلى هذا التخارج لتلبية متطلبات
الأمن القومي
المنصوص عليها في قانون صدر عام 2024 في الولايات المتحدة. (العربية)
