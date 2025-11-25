هو مسؤول سابق في "بوينغ".. تيك توك تعيّن رئيسًا للسياسات العامة بأميركا وهذه هويته

Advertisement

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي "تيك توك" لإنجاز عملية فصل أصولها في عن "بايت دانس"، وفقًا لوكالة " ".كما تتزامن مع جهود "بايت دانس" لبيع نحو 80% من أصول تيك توك في الولايات المتحدة لتحالف يضم مستثمرين أميركيين ودوليين.وتسعى "بايت دانس" إلى هذا التخارج لتلبية متطلبات المنصوص عليها في قانون صدر عام 2024 في الولايات المتحدة. (العربية)