Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطلق ميزة طال انتظارها

Lebanon 24
26-11-2025 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1446967-638997521947133874.webp
Doc-P-1446967-638997521947133874.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعمل شركة غوغل على اختبار ميزة جديدة ضمن نظام أندرويد 17 تتيح نقل محتوى الحافظة بين أجهزة المستخدم المختلفة، في خطوة تحاكي ميزة "Universal Clipboard" التي تقدمها أبل منذ سنوات.
Advertisement

الميزة الجديدة، التي لا يزال تطويرها جاريًا، ستسمح بنسخ النصوص أو الروابط من هاتف أندرويد ولصقها مباشرة على جهاز آخر مرتبط بالحساب نفسه، مثل جهاز لوحي أو حاسوب يعمل بنظام كروم. وتهدف غوغل من خلالها إلى تعزيز التكامل بين أجهزتها وتسهيل تنقل المستخدم بين أكثر من منصة دون الحاجة لتطبيقات إضافية.

ورغم التشابه مع تجربة أبل، إلا أن النسخة التجريبية من الميزة ما تزال محدودة؛ فهي تدعم نقل النصوص والروابط فقط، بينما لا تزال الصور والفيديو والملفات الكبيرة خارج نطاق الدعم، على أن يتم توسيع قدراتها لاحقًا.

وظهرت الميزة بالفعل في بعض إصدارات بيتا من أندرويد 17، كما أُدرجت ضمن مكونات google play services منذ تشرين الثاني الماضي، مما يشير إلى أن غوغل تعمل عليها منذ فترة، لكن دون إعلان رسمي عن اسمها النهائي أو موعد إطلاقها.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سعي غوغل لتعزيز سهولة استخدام أندرويد ورفع مستوى التكامل بين أجهزتها، رغم أن غياب دعم الوسائط المتعددة لا يزال يشكل تحديًا مؤقتًا حتى اكتمال النسخة النهائية. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة
lebanon 24
26/11/2025 11:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة خفية في خرائط غوغل تغير قواعد التنقل في المدن
lebanon 24
26/11/2025 11:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة ذكية جديدة في تطبيق غوغل للتحكم في المنزل
lebanon 24
26/11/2025 11:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: وقف الحرب على غزة خطوة أولى نحو عدالة طال انتظارها
lebanon 24
26/11/2025 11:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24

google play services

ارم نيوز

منذ فترة

درويد

بيرة

تشري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:43 | 2025-11-26
23:00 | 2025-11-25
15:20 | 2025-11-25
13:45 | 2025-11-25
10:54 | 2025-11-25
08:30 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24