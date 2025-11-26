22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
1
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
غوغل تطلق ميزة طال انتظارها
Lebanon 24
26-11-2025
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعمل شركة
غوغل
على اختبار ميزة جديدة ضمن نظام أندرويد 17 تتيح نقل محتوى الحافظة بين أجهزة المستخدم المختلفة، في خطوة تحاكي ميزة "Universal Clipboard" التي تقدمها أبل منذ سنوات.
Advertisement
الميزة الجديدة، التي لا يزال تطويرها جاريًا، ستسمح بنسخ النصوص أو الروابط من هاتف أندرويد ولصقها مباشرة على جهاز آخر مرتبط بالحساب نفسه، مثل جهاز لوحي أو حاسوب يعمل بنظام كروم. وتهدف غوغل من خلالها إلى تعزيز التكامل بين أجهزتها وتسهيل تنقل المستخدم بين أكثر من منصة دون الحاجة لتطبيقات إضافية.
ورغم التشابه مع تجربة أبل، إلا أن النسخة التجريبية من الميزة ما تزال محدودة؛ فهي تدعم نقل النصوص والروابط فقط، بينما لا تزال الصور والفيديو والملفات الكبيرة خارج نطاق الدعم، على أن يتم توسيع قدراتها لاحقًا.
وظهرت الميزة بالفعل في بعض إصدارات بيتا من أندرويد 17، كما أُدرجت ضمن مكونات
google play services
منذ تشرين الثاني الماضي، مما يشير إلى أن غوغل تعمل عليها
منذ فترة
، لكن دون إعلان رسمي عن اسمها النهائي أو موعد إطلاقها.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سعي غوغل لتعزيز سهولة استخدام أندرويد ورفع مستوى التكامل بين أجهزتها، رغم أن غياب دعم الوسائط المتعددة لا يزال يشكل تحديًا مؤقتًا حتى اكتمال النسخة النهائية. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة
Lebanon 24
لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة
26/11/2025 11:38:11
26/11/2025 11:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة خفية في خرائط غوغل تغير قواعد التنقل في المدن
Lebanon 24
ميزة خفية في خرائط غوغل تغير قواعد التنقل في المدن
26/11/2025 11:38:11
26/11/2025 11:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة ذكية جديدة في تطبيق غوغل للتحكم في المنزل
Lebanon 24
ميزة ذكية جديدة في تطبيق غوغل للتحكم في المنزل
26/11/2025 11:38:11
26/11/2025 11:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي: وقف الحرب على غزة خطوة أولى نحو عدالة طال انتظارها
Lebanon 24
كرامي: وقف الحرب على غزة خطوة أولى نحو عدالة طال انتظارها
26/11/2025 11:38:11
26/11/2025 11:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
google play services
ارم نيوز
منذ فترة
درويد
بيرة
تشري
قد يعجبك أيضاً
ظاهرة غريبة قرب الأرض: العلماء يكشفون السر!
Lebanon 24
ظاهرة غريبة قرب الأرض: العلماء يكشفون السر!
01:43 | 2025-11-26
26/11/2025 01:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هو مسؤول سابق في "بوينغ".. تيك توك تعيّن رئيسًا للسياسات العامة بأميركا وهذه هويته
Lebanon 24
هو مسؤول سابق في "بوينغ".. تيك توك تعيّن رئيسًا للسياسات العامة بأميركا وهذه هويته
23:00 | 2025-11-25
25/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرز 5 تطبيقات مراسلة شائعة عالميًا في 2025.. اكتشفها!
Lebanon 24
أبرز 5 تطبيقات مراسلة شائعة عالميًا في 2025.. اكتشفها!
15:20 | 2025-11-25
25/11/2025 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي ChatGPT.. اكتشفوا هذه الميزة الجديدة التي تسهّل التسوق!
Lebanon 24
لمستخدمي ChatGPT.. اكتشفوا هذه الميزة الجديدة التي تسهّل التسوق!
13:45 | 2025-11-25
25/11/2025 01:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة نحو ربط الوزارات: بحث مشروع الرقم السري الموحّد في مجلس النواب
Lebanon 24
خطوة نحو ربط الوزارات: بحث مشروع الرقم السري الموحّد في مجلس النواب
10:54 | 2025-11-25
25/11/2025 10:54:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
11:31 | 2025-11-25
25/11/2025 11:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
06:24 | 2025-11-25
25/11/2025 06:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
09:38 | 2025-11-25
25/11/2025 09:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "الونش" على طريق المطار... قوى الأمن تكشف ما يقوم به داخل أحد الفنادق
Lebanon 24
توقيف "الونش" على طريق المطار... قوى الأمن تكشف ما يقوم به داخل أحد الفنادق
07:32 | 2025-11-25
25/11/2025 07:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
01:43 | 2025-11-26
ظاهرة غريبة قرب الأرض: العلماء يكشفون السر!
23:00 | 2025-11-25
هو مسؤول سابق في "بوينغ".. تيك توك تعيّن رئيسًا للسياسات العامة بأميركا وهذه هويته
15:20 | 2025-11-25
أبرز 5 تطبيقات مراسلة شائعة عالميًا في 2025.. اكتشفها!
13:45 | 2025-11-25
لمستخدمي ChatGPT.. اكتشفوا هذه الميزة الجديدة التي تسهّل التسوق!
10:54 | 2025-11-25
خطوة نحو ربط الوزارات: بحث مشروع الرقم السري الموحّد في مجلس النواب
08:30 | 2025-11-25
انتقال من أندرويد إلى آيفون؟ هكذا تنقل محادثات واتساب بسهولة
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 11:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 11:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 11:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24