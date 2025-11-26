غوغل تطلق ميزة طال انتظارها

Advertisement

تعمل شركة على اختبار ميزة جديدة ضمن نظام أندرويد 17 تتيح نقل محتوى الحافظة بين أجهزة المستخدم المختلفة، في خطوة تحاكي ميزة "Universal Clipboard" التي تقدمها أبل منذ سنوات.الميزة الجديدة، التي لا يزال تطويرها جاريًا، ستسمح بنسخ النصوص أو الروابط من هاتف أندرويد ولصقها مباشرة على جهاز آخر مرتبط بالحساب نفسه، مثل جهاز لوحي أو حاسوب يعمل بنظام كروم. وتهدف غوغل من خلالها إلى تعزيز التكامل بين أجهزتها وتسهيل تنقل المستخدم بين أكثر من منصة دون الحاجة لتطبيقات إضافية.ورغم التشابه مع تجربة أبل، إلا أن النسخة التجريبية من الميزة ما تزال محدودة؛ فهي تدعم نقل النصوص والروابط فقط، بينما لا تزال الصور والفيديو والملفات الكبيرة خارج نطاق الدعم، على أن يتم توسيع قدراتها لاحقًا.وظهرت الميزة بالفعل في بعض إصدارات بيتا من أندرويد 17، كما أُدرجت ضمن مكونات منذ تشرين الثاني الماضي، مما يشير إلى أن غوغل تعمل عليها ، لكن دون إعلان رسمي عن اسمها النهائي أو موعد إطلاقها.وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سعي غوغل لتعزيز سهولة استخدام أندرويد ورفع مستوى التكامل بين أجهزتها، رغم أن غياب دعم الوسائط المتعددة لا يزال يشكل تحديًا مؤقتًا حتى اكتمال النسخة النهائية. (ارم نيوز)