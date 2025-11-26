Advertisement

متفرقات

برمجية "خبيثة" تستهدف أندرويد… وتهدد الحسابات المصرفية

Lebanon 24
26-11-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1447197-638997823984971640.webp
Doc-P-1447197-638997823984971640.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف خبراء الأمن السيبراني عن برمجية خبيثة جديدة تستهدف هواتف أندرويد تحمل اسم Sturnus، وتوصَف بأنها تهديد كبير بسبب قدرتها على سرقة البيانات المصرفية وقراءة محتوى الرسائل المشفرة في تطبيقات مثل واتساب وسيغنال بعد فك تشفيرها داخل الهاتف.
Advertisement

ووفق تقارير ThreatFabric وMTI Security، لا يكسر التروجان تشفير الرسائل، بل يعتمد على التقاط الشاشة أثناء استخدام التطبيقات. كما يعرض صفحات دخول مزيفة للبنوك، فيُدخل المستخدم بياناته ظانًا أنها رسمية، ثم تُرسل المعلومات مباشرة إلى المهاجمين.
 
وتسمح البرمجية بالتحكم عن بُعد بالجهاز، مثل مراقبة الأنشطة وإرسال النصوص وحتى إطفاء الشاشة عند تنفيذ عمليات احتيالية.

ويبدو أن Sturnus ما يزال في مرحلة الاختبار، إذ رُصدت هجمات محدودة في أوروبا الجنوبية والوسطى، لكن المؤشرات تدل على نية توسيع نشاطه خلال الفترة المقبلة بعد تطويره.

وينصح الخبراء بتجنّب التطبيقات غير الموثوقة، وتثبيت البرامج من متجر غوغل بلاي فقط، ومراجعة الأذونات التي تطلبها التطبيقات، وتفعيل التحقق بخطوتين في الحسابات الحساسة، وتحديث الهاتف باستمرار، والابتعاد عن الروابط المشبوهة في الرسائل والبريد الإلكتروني.

وبرغم خطورة هذه البرمجية، فإن استهدافها يتركز غالبًا على المستخدمين الذين يتجاهلون قواعد الأمان الأساسية. واعتماد الإجراءات البسيطة—التطبيقات الرسمية، الحذر من الروابط، والمصادقة الثنائية—يوفّر حماية فعّالة ويُقلل المخاطر بشكل كبير.

مواضيع ذات صلة
ثغرة أمنية خطيرة تهدد مليارات الحسابات.. تحذير عاجل لمستخدمي "واتس آب"
lebanon 24
27/11/2025 00:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي: "مفاجأة" لم تكن في الحسابات خلال المواجهة مع إيران
lebanon 24
27/11/2025 00:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل… هذه التطبيقات قد تتيح اختراق حساباتك المصرفية!
lebanon 24
27/11/2025 00:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24
برامج خبيثة قابلة للتكيف تُحدث تحولاً في الهجمات الإلكترونية
lebanon 24
27/11/2025 00:39:15 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الثنائي

أوروبا

واتساب

سيغنا

براني

درويد

بلاي

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-11-26
12:19 | 2025-11-26
09:34 | 2025-11-26
06:52 | 2025-11-26
04:05 | 2025-11-26
01:43 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24