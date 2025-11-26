20
شاشة أنحف وألوان أعمق… أكبر تحديث في تاريخ آيباد ميني
Lebanon 24
26-11-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتزايد التسريبات حول الجيل المقبل من آيباد ميني المتوقع في عام 2026، مع ترجيحات قوية بأن يكون أول جهاز من هذه الفئة يحصل على شاشة OLED.
وبحسب تقرير
كوري
جديد، تستعد Samsung Display لتوريد ما يصل إلى 3 ملايين لوحة OLED مقاس 8.4 بوصات، مع بدء الإنتاج الضخم في
تموز
2026، وسط توقعات بأن تكون
سامسونغ
المزوّد الوحيد نظرًا لمعايير الجودة التي تطلبها أبل.
وتشير المصادر إلى أن أبل تعمل أيضًا على إدخال شاشات OLED إلى منتجات أخرى مثل
ماك بوك
برو المرتقب في العام نفسه، مع اعتماد موسّع على سامسونغ كمورّد رئيسي، وهو ما يمنح الأخيرة دفعة كبيرة في سوق شاشات OLED خلال 2026.
وتعود الشائعات حول انتقال آيباد ميني إلى OLED إلى عام 2023، ويبدو أن الخطوة باتت قريبة، خصوصًا مع رغبة أبل في تحسين جودة
العرض
في أجهزتها المحمولة.
ويمثّل اعتماد OLED انتقالًا نوعيًا مقارنة بشاشات LCD الحالية، إذ يتيح تباينًا أعمق وسوادًا حقيقيًا، وألوانًا أغنى مفيدة للقراءة ومشاهدة المحتوى والرسم، إلى جانب شاشة أرق وأخف استهلاكًا للطاقة بفضل الاستغناء عن الإضاءة الخلفية. وتُعد هذه المزايا عنصرًا أساسيًا قد يجعل آيباد ميني 2026 النسخة الأكثر تطورًا في تاريخ السلسلة.
ويُبدي محبو الجهاز حماسة كبيرة لهذه الخطوة، معتبرين أن شاشة عالية الجودة على جهاز صغير الحجم قادرة على رفع التجربة اليومية إلى مستوى جديد، سواء في الاستخدام الترفيهي أو الإنتاجي. وإذا صحت التسريبات، فقد يصبح الإصدار المقبل الأكثر
جاذبية
في فئته.
