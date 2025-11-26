Advertisement

متفرقات

شاشة أنحف وألوان أعمق… أكبر تحديث في تاريخ آيباد ميني

Lebanon 24
26-11-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1447198-638997826499377640.png
Doc-P-1447198-638997826499377640.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتزايد التسريبات حول الجيل المقبل من آيباد ميني المتوقع في عام 2026، مع ترجيحات قوية بأن يكون أول جهاز من هذه الفئة يحصل على شاشة OLED.
 
وبحسب تقرير كوري جديد، تستعد Samsung Display لتوريد ما يصل إلى 3 ملايين لوحة OLED مقاس 8.4 بوصات، مع بدء الإنتاج الضخم في تموز 2026، وسط توقعات بأن تكون سامسونغ المزوّد الوحيد نظرًا لمعايير الجودة التي تطلبها أبل.
Advertisement

وتشير المصادر إلى أن أبل تعمل أيضًا على إدخال شاشات OLED إلى منتجات أخرى مثل ماك بوك برو المرتقب في العام نفسه، مع اعتماد موسّع على سامسونغ كمورّد رئيسي، وهو ما يمنح الأخيرة دفعة كبيرة في سوق شاشات OLED خلال 2026.

وتعود الشائعات حول انتقال آيباد ميني إلى OLED إلى عام 2023، ويبدو أن الخطوة باتت قريبة، خصوصًا مع رغبة أبل في تحسين جودة العرض في أجهزتها المحمولة.

ويمثّل اعتماد OLED انتقالًا نوعيًا مقارنة بشاشات LCD الحالية، إذ يتيح تباينًا أعمق وسوادًا حقيقيًا، وألوانًا أغنى مفيدة للقراءة ومشاهدة المحتوى والرسم، إلى جانب شاشة أرق وأخف استهلاكًا للطاقة بفضل الاستغناء عن الإضاءة الخلفية. وتُعد هذه المزايا عنصرًا أساسيًا قد يجعل آيباد ميني 2026 النسخة الأكثر تطورًا في تاريخ السلسلة.

ويُبدي محبو الجهاز حماسة كبيرة لهذه الخطوة، معتبرين أن شاشة عالية الجودة على جهاز صغير الحجم قادرة على رفع التجربة اليومية إلى مستوى جديد، سواء في الاستخدام الترفيهي أو الإنتاجي. وإذا صحت التسريبات، فقد يصبح الإصدار المقبل الأكثر جاذبية في فئته.

مواضيع ذات صلة
تفكيك أكبر موقع لصيد الطيور غير الشرعي في تاريخ لبنان
lebanon 24
27/11/2025 00:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة مرتقبة في الكونغرس "تهزّ" أحد أعمق الملفات وأكثرها حساسية
lebanon 24
27/11/2025 00:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"أمازون" تعلن عن أكبر عملية تسريح في تاريخها
lebanon 24
27/11/2025 00:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تعتمد أكبر ميزانية في تاريخها
lebanon 24
27/11/2025 00:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

✨ الخلف

سامسونغ

ماك بوك

جاذبية

العرض

بيرة

تموز

تاجي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2025-11-26
12:19 | 2025-11-26
09:34 | 2025-11-26
06:52 | 2025-11-26
04:05 | 2025-11-26
01:43 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24